SteelSeries Rival 3 - Cilja visoko

SteelSeries Rival 3 Tip senzora Optički (8.500 DPI) Dimenzije 120,6 x 58,3 x 21,5 mm Masa 77 g (bez kabela) Broj tipki 6 Vrsta priključka USB Jamstvo 1,8 m

SteelSeriesovi miševi za igrače redovito su vrlo dobri, no oni koji pripadaju najnižem cjenovnom razredu često zahtijevaju kompromise. Ne i Rival 3, novi najjeftiniji miš u tvrtkinoj ponudi, koji oduševljava u gotovo svakom segmentu. SteelSeries Rival 3 treća je generacija jeftinih Rivala. Njegova je vanjština ostala vrlo slična prethodnoj varijanti (Rival 300), no miš je iznutra potpuno promijenjen.

Rival 3 simetričan je miš koji je prije svega namijenjen dešnjacima koji koriste claw ili fingertip gripove. Onima koji na miševe vole nasloniti čitav dlan mogao bi biti premalen, osim ako imaju manje šake. S masom od 77 grama (bez kabela) ne napreže prste, čemu uvelike pridonosi i dobro pogođen centar ravnoteže. Miš je u šaci savršeno stabilan i ne “vuče”, što je posebno važno ako koristite nisku osjetljivost pa miš često podižete s podloge. Kućište miša jednostavno je, ukrašeno tek osvijetljenim amblemom na stražnjoj strani, te osvijetljenim donjim rubom miša, zbog čega Rival na stolu djeluje kao da lebdi. Na donjoj strani nalaze se tri razmjerno velike teflonske nožice po kojima miš klizi bez puno trenja, pogotovo kad se nalazi na krpenoj podlozi.

Osim osnovnih tipki, na mišu se nalaze tek tri dodatne tipke. Dvije su smještene na lijevom boku, a treća se nalazi ispod kotačića. Dodatnoj tipki ispod kotačića tvornički je dodijeljena funkcija promjene osjetljivosti senzora, a bočne tipke imaju tradicionalne funkcije Forward i Back. Bočne tipke paralelne su sa stolom i relativno tanke, pa je potrebno malo prilagodbe prije nego što ih možete s lakoćom koristiti, no to ovisi o tome kako držite miša. Kvaliteta im je dobra, ne klimaju se i ne zveckaju te imaju jasan taktilni odaziv, pa uvijek znate kad su aktivirane. Slična je situacija s ostalim tipkama, koje pod prstima ostavljaju vrlo pozitivan dojam. Kotačić je razmjerno mekan, te se aktivira bez napora, bez obzira na to okrećemo li ga ili pritišćemo. Svim je tipkama funkcije moguće promijeniti u driveru SteelSeries Engine 3, gdje je također moguće podešavati više korisničkih profila, do pet stupnjeva osjetljivosti senzora, osvjetljenje i slično.

SteelSeries Rival 3 za detektiranje pomaka koristi optički senzor marketinškog imena TrueMove Core. Radi se o PixArtovom optičkom senzoru oznake 3331, maksimalne razlučivosti od 8.500 DPI, podesive u koracima od 100. Senzor se vrlo dobro nosi sa svim podlogama. Pokrete registrira ispravno, bez osjetne pozitivne ili negativne akceleracije. To je očekivano, zato što je prema specifikacijama sposoban prepoznati ubrzanje do 35 G i brzinu do 7,6 m/s, što je osjetno više od brzina koje ostvaruje prosječan igrač. Zahvaljujući tome, miš se vrlo dobro ponaša na niskim i visokim razlučivostima, što nam daje fleksibilnost da ga koristimo onako kako nam odgovara.

Za tristotinjak kuna, koliko Rival 3 košta u slobodnoj prodaji, teško je pronaći miša koji će mu konkurirati performansama, ali i kvalitetom izrade. Ovo je odličan miš za igrače koji cijene jednostavnost i pouzdanost, a glomazni modeli im ne odgovaraju.