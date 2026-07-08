Sundcore Liberty 5 Pro - Glas iznad buke

Guinnessov rekord za jasnoću poziva, AI čip i adaptivno poništavanje buke čine ove slušalice takvima da svoju najjasniju priču grade oko jednog problema – nerazgovijetnih poziva u bučnom gradu…

Dragan Petric srijeda, 8. srpnja 2026. u 09:58
Specifikacije testiranih slušalica
Driveri: 9,2 mm, membrana od vunenog papira
Priključak: Bluetooth 6.1, USB-C (punjenje)
ANC: Da, Adaptive ANC 4.0
Autonomija baterije: do 6,5 h uz ANC (slušalice) / do 28 h uz kućište za punjenje
Masa: 5,5 g po slušalici (bez kućišta)
Jamstvo: 24 mjeseca

In-ear sliušalice soundcore Liberty 5 Pro predstavljaju najnoviji flagship model u seriji Liberty, a marketinška priča oko njih gradi se gotovo isključivo oko jedne teme - kvalitete poziva. Tri stvari izdvajaju ove slušalice iz mora TWS konkurencije istog cjenovnog ranga: certifikat Guinness World Records za najvišu izmjerenu ocjenu kvalitete govora (G-MOS) među TWS slušalicama, namjenski razvijeni ANKER Thus AI čip koji tu kvalitetu omogućuje, te tehnologija Whisper-Clear Calls, osmišljena da vaš glas ostane razgovijetan bez obzira šapćete li u tramvaju ili razgovarate usred gradske buke.

Uz njih, Soundcore (Ankerov brend) paralelno lansira i model soundcore Liberty 5 Pro Max, opremljen identičnim zvučnim jedinicama, ali s dodatnim AMOLED zaslonom na kućištu i AI funkcijom bilježenja sastanaka - o čemu više pri kraju teksta.

Dizajn i udobnost

Riječ je o klasičnim in-ear slušalicama, oblikovanim prema već prepoznatljivom Liberty jeziku dizajna - zaobljeno kućište drške, sjajni akcenti i četiri varijante boje (bijela, crna, plava, ružičasta). Pojedinačna slušalica teži svega 5,5 grama, pa nakon nekoliko minuta nošenja gotovo zaboravite da su vam u ušima. IP55 certifikat jamči otpornost na znoj, kišu i prašinu, što ih čini pouzdanim pratiteljem za jutarnje trčanje ili čekanje tramvaja na kiši. Kućište za punjenje ima ugrađen 0,96-inčni dodirni TFT zaslon, preko kojeg se prati status baterije i podešavaju osnovne postavke, bez potrebe za vađenjem mobitela iz džepa.

soundcore Liberty 5 Pro koriste Bluetooth 6.1 uz podršku za istovremeno povezivanje do tri uređaja, što znači da prijenosno računalo, mobitel i tablet mogu ostati spareni bez ručnog prespajanja. Upravljanje dodirom na dršci pokriva standardne radnje - reprodukciju, pozive, prebacivanje ANC načina - a tu je i sustav od 20 ugrađenih glasovnih naredbi, koji zahvaljujući lokalnoj obradi putem ANKER Thus™ AI čipa odgovara u samo 0,91 sekunde, bez oslanjanja na internetsku vezu. U aplikaciji soundcore dostupan je i deseterokanalni ekvilizator, kao i niz dodatnih postavki, od detekcije nošenja do prilagodbe transparentnog načina rada.

Pozivi i poništavanje buke

Najveća priča oko ovih slušalica, i razlog zbog kojeg ih Soundcore pozicionira kao najjasnije slušalice za pozive na svijetu, jest tehnologija Whisper-Clear Calls. Sustav od deset senzora - osam mikrofona za analizu okolne buke i dva senzora koji očitavaju vibracije glasnih žica - u kombinaciji s ANKER Thus AI čipom, prvim audio čipom s ugrađenim velikim jezičnim modelom i internom memorijom, izdvaja govor sugovornika od pozadinske buke čak i u okruženjima glasnijim od 100 decibela.

U travnju 2026. taj je pristup rezultirao certifikatom Guinness World Records za najvišu izmjerenu ocjenu kvalitete govora (G-MOS) među TWS slušalicama u objektivnom testiranju - rijedak primjer da tvrtka svoju marketinšku tvrdnju potkrijepi neovisno provjerenim rekordom. Adaptivni ANC 4.0 sustav obrađuje do 384.000 zvučnih signala u sekundi te je, prema navodima proizvođača, do dvostruko učinkovitiji od prethodnog vodećeg modela Liberty 4 Pro, podjednako uspješno prigušujući niskofrekventnu buku motora i visokofrekventni uredski žamor. Baterija u slušalicama traje do 6,5 sati uz uključen ANC, odnosno do 28 sati kad se uračuna kućište za punjenje, a samo pet minuta na punjaču osigurava dodatna četiri sata reprodukcije.

Vrijedi spomenuti i paralelno predstavljeni model soundcore Liberty 5 Pro Max, koji koristi iste zvučne jedinice pa nudi identičnu kvalitetu poziva, ali kućište mu nadograđuje 1,78-inčni AMOLED zaslon i AI funkcija bilježenja sastanaka - dovoljno da ga smjesti u drugačiju kategoriju kupaca, onih kojima je snimanje i transkripcija sastanaka jednako važna kao i sam zvuk.

Kvaliteta zvuka

Zvučne jedinice promjera 9,2 milimetra, s membranom izrađenom od kombinacije vune i papira, brinu se za reprodukciju glazbe i filmova, uz podršku za Dolby Atmos s praćenjem pokreta glave. HearID 5.0 nakon kratkog testa sluha izrađuje osobni EQ profil, a funkcija AI Sound Enhancement nastoji nadoknaditi dio detalja izgubljenih tijekom Bluetooth kompresije - prema tvrtkinim navodima, do 65 posto. Rezultat je zvuk kod kojeg je fokus jasno na uravnoteženosti i razumljivosti glasa, više nego na naglašenom basu, što je dosljedno pozicioniranju slušalica kao alata za profesionalce, a ne primarno za ljubitelje elektronske glazbe.

soundcore Liberty 5 Pro tako ne pokušavaju biti sve svima - one ciljano rješavaju jedan, vrlo konkretan problem: nerazgovijetne pozive u bučnim gradskim uvjetima, bilo da je riječ o zagrebačkom tramvaju, prepunom kafiću ili otvorenom uredu. Certifikat Guinness World Records tu tvrdnju čini mjerljivom, a ne samo marketinškom parolom, što ovim slušalicama daje kredibilitet kakav rijetko tko u ovom cjenovnom rangu može ponuditi.

soundcore Liberty 5 Pro

  • Guinness World Records certificirana kvaliteta poziva
  • ANC 4.0 učinkovito prigušuje gradsku buku
  • Lokalno glasovno upravljanje bez kašnjenja
  • IP55 otpornost
  • Tri istovremene Bluetooth veze
  • Frekvencijski odziv nije javno objavljen
  • Puni potencijal HearID i AI funkcija zahtijeva instalaciju i podešavanje aplikacije
  • Dizajn kućišta vizualno blizak prethodnicima
Zvuk (glazba) 8
Zvuk (razgovori) 9
Dizajn i finiš 7
Autonomija 9
UKUPNO 9
Cijena 179 EUR Prikaži sve cijene

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

679 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 119 Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-48%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S84FAUXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk

749 1449 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-39%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

279 459 Kupi

🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz

-200€

4K QLED TV TCL 98C6K

Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth

1999 2199 Kupi

🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q

-17%

4K Mini LED TV HISENSE 55U7Q

Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka

429 519 Kupi

⭐ Premium doživljaj koji podiže svaki trenutak gledanja

-45%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S90FAEXXH

Dijagonala 55" (140 cm), Ultra HD 3840 x 2160, Tizen, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x2, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

999 1849 Kupi

🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED

-200€

4K MINI LED TV SONY K65XR55B.CEI Bravia 5

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1299 1499 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-21%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

369 469 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Najmoćniji model iz Q Meta linije.

Akcija

KEF Q11 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® zvucnickom jedinicom s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih vibracija te tako osigurava cist, prirodan i izbalansiran zvuk.

Kupi

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi