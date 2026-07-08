Sundcore Liberty 5 Pro - Glas iznad buke

Specifikacije testiranih slušalica Driveri: 9,2 mm, membrana od vunenog papira Priključak: Bluetooth 6.1, USB-C (punjenje) ANC: Da, Adaptive ANC 4.0 Autonomija baterije: do 6,5 h uz ANC (slušalice) / do 28 h uz kućište za punjenje Masa: 5,5 g po slušalici (bez kućišta) Jamstvo: 24 mjeseca

In-ear sliušalice soundcore Liberty 5 Pro predstavljaju najnoviji flagship model u seriji Liberty, a marketinška priča oko njih gradi se gotovo isključivo oko jedne teme - kvalitete poziva. Tri stvari izdvajaju ove slušalice iz mora TWS konkurencije istog cjenovnog ranga: certifikat Guinness World Records za najvišu izmjerenu ocjenu kvalitete govora (G-MOS) među TWS slušalicama, namjenski razvijeni ANKER Thus AI čip koji tu kvalitetu omogućuje, te tehnologija Whisper-Clear Calls, osmišljena da vaš glas ostane razgovijetan bez obzira šapćete li u tramvaju ili razgovarate usred gradske buke.

Uz njih, Soundcore (Ankerov brend) paralelno lansira i model soundcore Liberty 5 Pro Max, opremljen identičnim zvučnim jedinicama, ali s dodatnim AMOLED zaslonom na kućištu i AI funkcijom bilježenja sastanaka - o čemu više pri kraju teksta.

Dizajn i udobnost

Riječ je o klasičnim in-ear slušalicama, oblikovanim prema već prepoznatljivom Liberty jeziku dizajna - zaobljeno kućište drške, sjajni akcenti i četiri varijante boje (bijela, crna, plava, ružičasta). Pojedinačna slušalica teži svega 5,5 grama, pa nakon nekoliko minuta nošenja gotovo zaboravite da su vam u ušima. IP55 certifikat jamči otpornost na znoj, kišu i prašinu, što ih čini pouzdanim pratiteljem za jutarnje trčanje ili čekanje tramvaja na kiši. Kućište za punjenje ima ugrađen 0,96-inčni dodirni TFT zaslon, preko kojeg se prati status baterije i podešavaju osnovne postavke, bez potrebe za vađenjem mobitela iz džepa.

soundcore Liberty 5 Pro koriste Bluetooth 6.1 uz podršku za istovremeno povezivanje do tri uređaja, što znači da prijenosno računalo, mobitel i tablet mogu ostati spareni bez ručnog prespajanja. Upravljanje dodirom na dršci pokriva standardne radnje - reprodukciju, pozive, prebacivanje ANC načina - a tu je i sustav od 20 ugrađenih glasovnih naredbi, koji zahvaljujući lokalnoj obradi putem ANKER Thus™ AI čipa odgovara u samo 0,91 sekunde, bez oslanjanja na internetsku vezu. U aplikaciji soundcore dostupan je i deseterokanalni ekvilizator, kao i niz dodatnih postavki, od detekcije nošenja do prilagodbe transparentnog načina rada.

Pozivi i poništavanje buke

Najveća priča oko ovih slušalica, i razlog zbog kojeg ih Soundcore pozicionira kao najjasnije slušalice za pozive na svijetu, jest tehnologija Whisper-Clear Calls. Sustav od deset senzora - osam mikrofona za analizu okolne buke i dva senzora koji očitavaju vibracije glasnih žica - u kombinaciji s ANKER Thus AI čipom, prvim audio čipom s ugrađenim velikim jezičnim modelom i internom memorijom, izdvaja govor sugovornika od pozadinske buke čak i u okruženjima glasnijim od 100 decibela.

U travnju 2026. taj je pristup rezultirao certifikatom Guinness World Records za najvišu izmjerenu ocjenu kvalitete govora (G-MOS) među TWS slušalicama u objektivnom testiranju - rijedak primjer da tvrtka svoju marketinšku tvrdnju potkrijepi neovisno provjerenim rekordom. Adaptivni ANC 4.0 sustav obrađuje do 384.000 zvučnih signala u sekundi te je, prema navodima proizvođača, do dvostruko učinkovitiji od prethodnog vodećeg modela Liberty 4 Pro, podjednako uspješno prigušujući niskofrekventnu buku motora i visokofrekventni uredski žamor. Baterija u slušalicama traje do 6,5 sati uz uključen ANC, odnosno do 28 sati kad se uračuna kućište za punjenje, a samo pet minuta na punjaču osigurava dodatna četiri sata reprodukcije.

Vrijedi spomenuti i paralelno predstavljeni model soundcore Liberty 5 Pro Max, koji koristi iste zvučne jedinice pa nudi identičnu kvalitetu poziva, ali kućište mu nadograđuje 1,78-inčni AMOLED zaslon i AI funkcija bilježenja sastanaka - dovoljno da ga smjesti u drugačiju kategoriju kupaca, onih kojima je snimanje i transkripcija sastanaka jednako važna kao i sam zvuk.

Kvaliteta zvuka

Zvučne jedinice promjera 9,2 milimetra, s membranom izrađenom od kombinacije vune i papira, brinu se za reprodukciju glazbe i filmova, uz podršku za Dolby Atmos s praćenjem pokreta glave. HearID 5.0 nakon kratkog testa sluha izrađuje osobni EQ profil, a funkcija AI Sound Enhancement nastoji nadoknaditi dio detalja izgubljenih tijekom Bluetooth kompresije - prema tvrtkinim navodima, do 65 posto. Rezultat je zvuk kod kojeg je fokus jasno na uravnoteženosti i razumljivosti glasa, više nego na naglašenom basu, što je dosljedno pozicioniranju slušalica kao alata za profesionalce, a ne primarno za ljubitelje elektronske glazbe.

soundcore Liberty 5 Pro tako ne pokušavaju biti sve svima - one ciljano rješavaju jedan, vrlo konkretan problem: nerazgovijetne pozive u bučnim gradskim uvjetima, bilo da je riječ o zagrebačkom tramvaju, prepunom kafiću ili otvorenom uredu. Certifikat Guinness World Records tu tvrdnju čini mjerljivom, a ne samo marketinškom parolom, što ovim slušalicama daje kredibilitet kakav rijetko tko u ovom cjenovnom rangu može ponuditi.