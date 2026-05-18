Američki avioprijevoznik zabranio let humanoidnim robotima

Aviokompanija Southwest Airlines izdala je sigurnosne upute prema kojima se na njihove letove ne smiju ukrcati humanoidni roboti, pozivajući se na propise o sigurnom prijevozu baterija

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 18. svibnja 2026. u 12:28

Dva su uzastopna događaja, zabilježena protekloga tjedna, nagnala američkog avioprijevoznika Southwest Airlines da na svojim komercijalnim letovima zabrani prijevoz humanoidnih robota. Naime, dvije su kompanije, koje se bave iznajmljivanjem takvih uređaja, umjesto da ih transportiraju kao prtljagu, za svoje robote kupile redovne putničke aviokarte. Ukrcali su robote u kabinu, posjeli ih na rezervirana sjedala i uputili ih da se lijepo ponašaju.

Međutim, ono što je dovelo do preispitivanja legalnosti takvog poteza bila je sigurnosna politika kompanije oko transporta litij-ionskih baterija. Roboti su, naime, napajani upravo takvim baterijama, za koje sve više avioprijevoznika uvodi posebna pravila. Iako su propisi usmjereni na transport problematičnih power bankova u kabini, napisani su tako da pokrivaju sve uređaje s baterijama većeg kapaciteta.

Ljudi naprijed, humanoidi stop

Prvi "incident" izazvala je kompanija Elite Event Robotics, koja je na let iz Oaklanda za San Diego ukrcala robota Bebop, model Unitree G1. Kabinsko osoblje potom je postavilo pitanje legalnosti njegove baterije, oko sat vremena pregovaralo s predstavnicima tvrtke koji su bili u pratnji robota, pa je sve to dovelo do kašnjenja leta. U konačnici je baterija zaplijenjena, a robot je mogao nastaviti put bez nje.

Drugi se slučaj odvio samo koji dan nakon toga, kad je predstavnik tvrtke The Robot Studio u zrakoplov Southwesta ukrcao robota Stewieja, za koji je također imao kupljenu kartu. Na let iz Las Vegasa za Dallas, metar visoki robot bio je ukrcan kao oprema (dakle veliki glazbeni instrument i slično), pa je dobio svoje sjedalo. Njegov vlasnik za let mu je stavio manju bateriju, kako ne bi premašio postavljene limite.

No, informacije o oba događaja došle su do uprave aviokompanije, koja je ubrzo potom donijela i novi propis – na njihove se letove više ne smiju ukrcavati humanoidni ili animaloidni roboti, bez obzira na veličinu ili svrhu. Zabrana vrijedi kako za transport u putničkog kabini, tako i za predavanje robota u prtljagu. Kao razlog za tu odluku navedeni su standardi za siguran prijevoz litij-ionskih baterija.

