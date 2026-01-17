Lufthansa uvela stroža pravila za prijenosne baterije u zrakoplovima

Njemačka zrakoplovna grupacija usklađuje sigurnosne protokole s međunarodnim zrakoplovnim standardima, uvodeći potpunu zabranu korištenja i punjenja prijenosnih baterija tijekom leta

Sandro Vrbanus subota, 17. siječnja 2026. u 19:27

Od 15. siječnja 2026. godine, putnici na svim letovima zrakoplovnih kompanija unutar Lufthansa Grupe suočavaju se s novim restrikcijama vezanim uz prijenosne punjače (power bankove). Prema novim odredbama, ovi uređaji se više ne smiju koristiti niti puniti tijekom boravka u zrakoplovu. Cilj mjere je unificiranje pravila unutar cijele grupacije te povećanje opće razine sigurnosti putnika i posade. Lufthansa grupu inače čine aviokompanije Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i ITA Airways.

Samo u kabini

Svaki putnik u ručnoj prtljazi smije nositi najviše dva power banka, a ključna promjena odnosi se na njihovo smještanje unutar putničke kabine. Uređaji se smiju držati isključivo u džepu sjedala ispred putnika, uz samog putnika ili u ručnoj prtljazi koja je smještena ispod sjedala – čime se osigurava brza reakcija u slučaju potencijalnog pregrijavanja ili još gore, termalnog bijega i samozapaljenja.

Iz sigurnosnih razloga, transport prijenosnih baterija i e-cigareta u predanoj prtljazi strogo je zabranjen. Također, ti se uređaji više ne smiju odlagati u pretince za prtljagu smještene iznad putnika. Ova Lufthansina odluka izravno prati aktualne preporuke vodećih međunarodnih zrakoplovnih autoriteta, uključujući EASA-u, FAA, IATA-u i ICAO, kako bi se minimizirali rizici od požara uzrokovanih litij-ionskim baterijama u nepristupačnim dijelovima zrakoplova, a ova grupacija prva je koja je uvela strože propise na svim svojim letovima. Nije isključeno da će se za njima uskoro povesti i ostali europski avioprijevoznici.

Posebna pravila vrijede za uređaje većeg kapaciteta. Prijenosni punjači čiji je kapacitet između 100 Wh i 160 Wh moraju dobiti prethodno odobrenje zrakoplovne kompanije prije samog leta. Važno je napomenuti kako su od ovih novih pravila izuzeti odobreni medicinski uređaji.



