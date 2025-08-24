Autonomni robotski psi započeli s dostavom hrane ulicama Züricha

Nizozemska platforma za dostavu u suradnji sa švicarskom tvrtkom RIVR pokrenula je pilot-projekt autonomne dostave koji bi se, nakon Züricha, uskoro mogao proširiti i na druge europske gradove

Ulice Züricha postale su poprište novog tehnološkog iskoraka u industriji dostave hrane. Nizozemska platforma za dostavu Just Eat Takeaway.com udružila se, naime, sa švicarskom robotičkom tvrtkom RIVR kako bi uvela autonomne robotske pse u svoj proces dostave hrane. Pilot-projekt započeo je dostavama iz lokalnog restorana Zekis World, čime stanovnici Züricha prvi u Europi imaju priliku iskusiti ovakav oblik usluge.

Roboti hodaju i voze se

Njihovi roboti za dostavu dizajnirani su za kretanje u složenim urbanim sredinama. Opremljeni su kombinacijom kotača za energetski učinkovito kretanje po ravnim površinama te nogu koje im omogućavaju svladavanje prepreka poput rubnika i stepenica. Zahvaljujući tehnologiji "fizičke umjetne inteligencije" (Physical AI), roboti razumiju i prilagođavaju se okolini, uspješno izbjegavajući prepreke kao što su kante za smeće, pješaci, biciklisti i ostali promet.

Dostavni se roboti mogu kretati brzinom do 15 km/h te normalno raditi u različitim vremenskim uvjetima, uključujući kišu, snijeg, visoke temperature i vjetar. Svaki robot posjeduje izolirani teretni prostor zapremnine 40 litara, opremljen unutarnjom pregradom koja sprječava prolijevanje, što ga čini pogodnim i za veće narudžbe hrane. Svaka se dostava nadzire u stvarnom vremenu iz operativnog centra, uz mogućnost daljinskog upravljanja u slučaju potrebe.

Proces primopredaje osmišljen je tako da bude jednostavan za korisnike. Nakon što restoran osigura narudžbu unutar robota, kupac prima obavijest o njegovom dolasku. Po dolasku robota na adresu, kupac može otključati teretni prostor kako bi preuzeo svoju narudžbu. Partneri u projektu najavljuju kako je ovo tek početak te planiraju uvođenje robota i u druge europske gradove tijekom ove godine.

Širenje u budućnosti

Suradnja između Just Eat Takeaway.com i tvrtke RIVR ima za cilj redefinirati budućnost dostavnih usluga. Osim dostave hrane, postoji potencijal za širenje usluge na maloprodaju i dostavu namirnica. Tvrtka RIVR namjerava u budućnosti koristiti svoje robote za dostavu paketa, raznih dobara i svježih obroka, čime bi autonomna dostava mogla postati uobičajen prizor u europskim gradovima, najavili su iz robotičke kompanije.