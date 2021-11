Robot za automatizirano cijepljenje bez igle

Među nešto manje od 50% hrvatskih građana koji se do sada nisu cijepili ubrajaju se oni koji to ne smiju učiniti iz medicinskih razloga, oni koji to ne žele (iz nekih svojih razloga), ali sigurno je određen broj i onih koji se jednostavno – boje igle. No, što kada se cjepivo ne bi moralo u mišić injektirati iglom nego na neki drugi način? Metode intramuskularne injekcije bez igle već postoje, a kako bi se mogle lako, brzo i sigurno implementirati na većem broju pacijenata, bez opterećivanja zdravstvenih djelatnika – mogu se koristiti i roboti.

Pokazuje to robot Cobi, izrađen unutar kompanije Cobionix, osnovane u sklopu poduzetničkog inkubatora na kanadskom sveučilištu Waterloo. Cobi je robotska ruka opremljena senzorima i svom potrebnom tehnologijom kako bi, bez igle, potpuno autonomno cijepila pacijente.

Cjepivo ulazi pod tlakom

Robot za masovno cijepljenje može biti postavljen unutar klinike. Pacijenti se za cijepljenje prijavljuju online, potom dolaze do robota, identificiraju se pred njime skeniranjem podataka s mobitela, a za to vrijeme robotska ruka iz ugrađenog spremnika uzima cjepivo. Osoba tada na ekranu dobiva upute da podigne rukav i dezinficira mišić nadlaktice, dok robot uz pomoć lidara snima položaj tijela i pronalazi željenu točku cijepljenja.

U nekoliko sekundi robotska ruka prislanja se na odabrano mjesto i ubrizgava cjepivo u mišić snažnim mlazom, koji u tijelo ulazi bezbolno, kroz otvor debljine ljudske dlake. Nakon toga pacijent će još jednom dezinficirati mjesto "uboda" i nakon toga može ići dalje svojim poslom. Robot odmah odlaže dozu cjepiva u spremnik za otpad i spreman je uzeti novu i cijepiti sljedeću osobu – sve unutar otprilike jedne minute.

Osim što eliminira strah od igle, robot Cobi donosi i druge prednosti. U stanju je cijepiti brzo i efikasno, ne zahtijeva da uz njega sjedi tehničar ili medicinski djelatnik, a samim time smanjuje izloženost svih uključenih u proces potencijalnoj zarazi.