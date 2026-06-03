Robotski psi Boston Dynamicsa patrolirat će na nogometnom SP-u

Pojava četveronožnih robota na stadionu AT&T u Teksasu potaknula je strah od pretjeranog nadzora, no proizvođači ističu da su oni zaduženi isključivo za sigurnost i detekciju opasnih materijala

Uoči nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, pojava četveronožnih robota Spot, razvijenih u Boston Dynamicsu, izazvala je veliku pozornost javnosti. Oni su nedavno primijećeni u fazi testiranja na stadionu AT&T u Arlingtonu (savezna država Teksas), a njihova neočekivana prisutnost na mjestu skorog održavanja nogometnih utakmica ubrzo je potaknula val zabrinutosti među građanima te pokrenula rasprave o masovnom nadzoru.

Sigurnost bez nadzora

Ubrzo nakon uočavanja robotskih pasa, na društvenim su se mrežama brzo proširile glasine kako oni koriste naprednu tehnologiju za biometrijsko skeniranje i prepoznavanje lica slučajnih prolaznika. Te su informacije izazvale nelagodu u javnosti i potencirale strah od narušavanja privatnosti u javnom prostoru. U skladu s antiimigracijskom klimom koja vlada u SAD-u, neki su se već počeli brinuti i da će vlasti koristiti ove robote kako bi identificirale ilegalne imigrante – no, nesporazumi su (nadajmo se) vrlo brzo razriješeni.

Kako bi se suzbile navedene dezinformacije, službeno je reagirao glasnogovornik tvrtke Boston Dynamics, koji je oštro demantirao navode o biometrijskom praćenju. Prema službenom priopćenju, robotski psi uopće ne posjeduju tehnologiju niti mogućnost za prepoznavanje lica. Tijekom SP-a oni će biti korišteni, no njihova stvarna uloga bit će isključivo pružanje podrške zaštitarskom osoblju na terenu. Bavit će se primarno pregledavanjem sumnjivih paketa i detekcijom potencijalno opasnih materijala.

Psići u ophodnji

Ovi roboti dio su šire korporativne inicijative pod nazivom "Security Spot", koju provodi automobilski gigant Hyundai, ujedno i vlasnik tvrtke Boston Dynamics. Južnokorejska kompanija na svojim je službenim stranicama potvrdila da u sklopu ove suradnje na SP-u raspoređuje svoju dosad najveću i tehnološki najnapredniju flotu robota, čime postaje prvi i jedini službeni partner koji osigurava robotiku za potrebe ovog prestižnog turnira. Primarni cilj uvođenja "patrolnih robota" je podizanje razine opće sigurnosti te stvaranje stabilnijeg i zaštićenijeg okruženja za sve posjetitelje i sudionike sportskog spektakla, poručili su.

Hyundai je inače sponzor FIFA-inih događanja još od 1999. godine. Dok je u prijašnjim partnerstvima fokus tvrtke primarno bio usmjeren na logističku podršku i osiguravanje transporta diljem turnira, novi angažman predstavlja iskorak prema integraciji napredne mobilnosti i robotskih inovacija u stvarne, svakodnevne i kritične sustave upravljanja manifestacijama.