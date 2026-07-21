Samsung osniva odjel za robotiku

Samsung ulazi u sve intenzivniju utrku razvoja robota, u kojoj posljednjih mjeseci velika ulaganja najavljuju i Tesla, LG, Honor, Unitree te Hisense

Samsung dodatno ubrzava ulaganja u robotiku osnivanjem novog odjela Robotics eXperience (RX) Business Promotion Office, koji će objediniti dosadašnje aktivnosti tvrtke na području razvoja robota i automatizacije. Na čelu novog odjela nalazit će se izvršni direktor cijele tvrtke, TM Roh.

Naime, novi RX odjel bit će smješten u Samsungovom istraživačko-razvojnom kampusu u Seulu, dok tvrtka istodobno planira otvoriti dodatne istraživačke centre u SAD-u, Kini i Japanu. Tim za robotsku strategiju vodit će Lee Dong-geon, koji je ranije bio zadužen za razvoj robotske strategije u Boston Dynamicsu tijekom rada u Hyundaiju.

Samsung u prvoj fazi planira razvoj usmjeriti na industrijske robote. Tvrtka želi vlastite proizvodne pogone pretvoriti u testno okruženje za naprednu automatizaciju prije nego što robotska rješenja ponudi drugim proizvođačima. Dugoročni cilj je da sve Samsungove tvornice do 2030. postanu potpuno autonomne tvornice kojima upravlja umjetna inteligencija.

Osim industrijske automatizacije, Samsung ulaže i u razvoj humanoidnih robota. Novom timu pridružio se profesor Kim Eui-gyeom sa sveučilišta Ajou, stručnjak za robotske šake i manipulaciju predmetima. Tvrtka već razvija vlastitu tehnologiju robotske šake kroz laboratorij Robotic Hand Lab, no detalji projekta zasad nisu javno poznati.

Samsung planira dodatno ojačati svoju poziciju na tržištu i kroz ulaganja u startupove te akvizicije. Prvi veći korak napravljen je još 2024. godine kada je postao najveći dioničar tvrtke Rainbow Robotics, jednog od vodećih južnokorejskih proizvođača robota.