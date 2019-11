Krenuo ovogodišnji Reboot InfoGamer powered by A1

Jedan od najvećih gamerskih sajmova Reboot InfoGamer powered by A1 je jučer otvorio svoja vrata ljubiteljima digitalne zabave u svom osmom i do sada najbogatijem izdanju

Jučer je na Zagrebačkom Velesajmu otvoren Reboot InfoGamer powered by A1, događaj kojeg ljubitelji igara i pripadnici vezanih industrija čekaju čitavu godinu. U svom osmom izdanju, Reboot Infogamer se proteže na sedam paviljona u kojima svoje igre prikazuju najveće svjetske izdavačke kuće, kao i indie developeri koji svake godine pristižu u sve većem broju. Posjetitelji će na prostoru Activisiona moći isprobati Call of Duty: Modern Warfare, ovogodišnje izdanje popularnog serijala koje je prema kritikama istog vratilo na staze stare slave. Sony će pak predstaviti najveće ekskluzive koje dolaze na PlayStation 4 u narednih par mjeseci, dok je Ubisoft priredio zabavu uz svoj hit Tom Clancy’s The Division 2. Developeri mega-popularnog World of Tanksa će ovaj sajam iskoristiti za promoviranje World of Warshipsa u kojima su se na zahtjev igrača pojavile podmornice, dok će Games Revolted imati premijeru beta verzije svoje dark fantasy kartaške strategije Phageborn na preko 40 igračkih mjesta.

Svoj prostor osigurala je i uvijek prisutna ekipa Croteama, a kad već spominjemo developere iz ovih prostora, autori Gas Guzzlersa, Gamepires, i ove godine stavljaju naglasak na survival SCUM. Tu je i novoosnovana tvrtka Wiregames koja će premijerno predstaviti Primordials Of Amiryon koju razvija ekipa GD Entertainment, kao i Mad Head Games sa svojim svježim akcijskom RPG-om Pagan. Naravno da je to tek mali dio sadržaja koje će posjetitelji moći pogledati i većinu isprobati, a uz uz developere i izdavače, na Infogameru će biti izložena sva sila hardvera renomiranih tvrtki poput Logitecha, AOC-a, Thrustmastera, HP-a, Asusa, Lenova i tako redom da ne nabrajamo baš sve.

Najveći regionalni distributer za Wizards of the Coast, Konami i Nintedno kartaških i stolnih igara, Carta Magica, i ove godine organizira velike međunarodne turnire te donosi mnoštvo drugih novotarija, dok ljubitelji retro tehnologija ponovo mogu pogledati prethodnike današnjih računala i konzola u sklopu RetroGamera kojeg organizira ekipa Zagrebačke udruge RetroInfo uz suradnju riječkog muzeja informatike “PEEK&POKE”. Dakako, organizirana je i sva sila nagradnih igara, gostovanja poznatih youtubera, cosplay natjecanja, a promotivnu knjižicu Reboot Infogamera 2019 u pdf formatu u kojem se nalazi detaljan popis svih izlagača možete pronaći ovdje, dok za raspored događanja posjetite službene web stranice festivala. Za kraj ćemo spomenuti kako ovaj sajam traje do nedjelje 17. studenog, te da je cijena jednodnevne ulaznice 50 kuna, dok za ulaznicu za svih šest dana valja izdvojiti 100 kuna.