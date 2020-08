Novi Call of Duty predvodio je Gamescom Opening Night Live

Kao i sve ostale konferencije koje ove godine nisu odgođene zbog pandemije koronavirusa, Gamescom je također otvorio novi sajam putem online prezentacije. Ove godine je opet tu čast imao Geoff Keighley, osnivač dodjele nagrada The Game Awards i čovjek koji je zaslužan za pokretanje Steam Festivala zbog kojih opet imamo veći broj demo igara. Keighley i ekipa su za Opening Night Live najavili 38 igara i prikaza koje će pokazati igračima u prezentaciji koja traje dva sata, a pola sata prije prezentacije dobili smo još par.

Odabrali smo one koje su se nama činile najzanimljivijima, a na dnu teksta spomenut ćemo ostatak, kao što sami možete pogledati cijelu prezentaciju ako ste je propustili. Gamescom ove godine traje do nedjelje, a za svaki dan pripremljene su aktivnosti i prezentacije. Raspored događanja i sve druge informacije možete potražiti na ovim stranicama.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Prva igra koju smo dobili prilike vidjeti službeno je najavljena jučer. Activision i Treyarch najavili su Call of Duty: Black Ops Cold War i dobili smo prvi trailer.

Danas smo dobili novi trailer koji je malo detaljnije prikazao jednu od scena koje smo mogli vidjeti jučer:

Black Ops Cold War je direktan nastavak na prvi Black Ops što se radnje tiče, pa će igrači imati priliku vidjeti poznate likove u interakciji s novima, kao i novo razdoblje. Radnja se odvija 1981. godine, približno na sredini Hladnog rata, a Treyarch je ovog puta odlučio igračima dati više slobode u kampanji.

Po prvi puta moći ćete napraviti svojeg lika, odabrati mu izgled i povijest, misije će biti manje linearne i imat će sporednih zadataka, dok će kraj imati nekoliko završetaka koji će ovisiti o vašim postupcima za vrijeme kampanje.

Prikaz multiplayera zakazan je za 9. rujna, kada ćemo vidjeti klasične modove uz popularna Zombie iskustva, dok je sama igra najavljena za 13. studeni ove godine. Call of Duty: Black Ops Cold War je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, kao i za novu generaciju konzola, a možemo se nadati da će zauzimati manje prostora na disku i imati manje zakrpe od aktualnog COD-a. Sve što je razvojni tim do sada objavio možete pročitati ovdje.

Doom Eternal: The Ancient Gods Part One

Doom Eternal se lijepo nadovezao na reboot kultnog FPS serijala koji je izašao 2016. godine. Doom Slayer imao je veći arsenal, veće staze za istraživanje, više lokacija za posjetiti i velik broj demona za potamaniti. Prvi trailer za prvu ekspanziju pokazao nam je da možemo očekivati još svega navedenog:

Ukratko, ako vam se sviđao original, vrlo vjerojatno će vas se dopasti i prva ekspanzija koja će izaći 20. listopada za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Priča se nastavlja nakon kraja kampanje, a Doom Slayer će uz pomoć prijatelja morati još jednom spašavati sve što postoji. Susrest ćemo se s novim protivnicima i koristiti nove vještine, a ekspanziju ćete moći zaigrati ako ste kupili Deluxe Edition ili Year One Pass po cijeni od 29,99 eura. Sve što vas o Doom Eternalu zanima možete proučiti na službenim stranicama.

Dragon Age 4

Prošlo je šest godina otkad je BioWare prvi put spomenuo Dragon Age 4, a nakon današnjeg dana i dalje ne znamo koliko će im trebati da igru dovrše. Barem smo saznali da tim i dalje radi na igri, iako je igra i dalje u fazi „rane produkcije“. Vidjeli smo neke nove slike, čuli da tim želi opet pričati priče u kojima ćemo uživati i istraživat ćemo potpuno nove lokacije.

Kada će BioWare biti spreman podijeliti konkretne detalje ne zna se, ali svi koji žele mogu posjetiti službene stranice, ostaviti svoju mail adresu i tako ostati u toku sa svim novostima.

Teardown

Prva od dvije indie igre koje smo htjeli spomenuti stiže od dvojca iz Švedske koji se krije iza imena Tuxedo Labs. Za Teardown je jedan od developera napravio poseban engine u kojem možete razbiti sve što se na stazama nalazi.

Cilj je pripremiti „savršenu pljačku“ stvaranjem prečaca i kreativnim razbijanjem kako biste što brže pokupili ono što treba i pobjegli. Igra će najprije izaći putem Early Accessa na Steamu do kraja godine, a nakon toga će tim razmotriti druge platforme. Odgovore na pitanja koja možda imate pronaći ćete na ovim stranicama, a ako vas igra zanima, možete je dodati na popis želja na Valveovom servisu.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Najpopularnija nova igra ovog ljeta definitivno je Fall Guys, a svi koji su nestrpljivo čekali da Mediatonic kaže kada će stići novi sadržaji za ovaj spoj battle royalea i šarenog kaosa danas su dočekali. Dobili smo kratak prikaz druge sezone koja je inspirirana srednjim vijekom.

Igrači će trčati, skakati, surađivati i boriti se na novim stazama, moći svoje likove oblačiti u nova odijela i kostime, te pokušati doći do kruna u listopadu. Fall Guys: Ultimate Knockout dostupan je za PlayStation 4 i PC, a u manje od mjesec dana ostvario je izvrsne prodajne rezultate. Bacite oko na službene stranice ako želite saznati o čemu se točno radi.

Twelve Minutes

Još jedan zanimljiv indie naslov vidjeli smo već nekoliko puta, pa nije problem kad nam Annapurna Interactive i tvorac Luis Antonio daju novi prikaz. Twelve Minutes je triler u kojem pratimo čovjeka koji je zaglavljen u vremenskoj petlji i kojemu svakog dana život ne završi baš lijepo.

Akciju pratimo iz izometrijske perspektive, a pokušat ćemo pomoći njemu i ženi da prežive nakon što im detektiv upadne u stan. Za prikupljanje informacija i pokušaje prekidanja petlje imat ćete 12 minuta, a ako vam to ne pođe za rukom, likovima se loše piše i pokušat ćete opet. Ono što je danas novo bilo najavljeno je sudjelovanje holivudskih glumaca koji će posuditi svoje glasove – James McAvoy, Daisy Ridley i Willem Dafoe. Igra stiže „uskoro“ na PC i Xbox One, a za više detalja zaputite se ovdje.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Kada je Sony odradio svoju prvu prezentaciju na kojoj je prikazao igre u kojima će igrači moći uživati na PlayStationu 5, Ratchet & Clank: Rift Apart, nova igra u poznatom serijalu akcijskih platformera, poslužila je kao demonstracija za brzo učitavanje koje će poseban SSD omogućiti. Sada smo dobili konkretan i produženi prikaz gameplaya igre koja izgleda prilično obećavajuće.

Dvojac iz naslova opet će se boriti protiv zlikovca Dr. Nefarious koji se ovaj put malo bolje opremio, pa će proputovati kroz razne dimenzije i u jednom trenutku se i razdvojiti. Ratchet & Clank: Rift Apart najavljen je ekskluzivno za PlayStation 5 i trebao bi izaći kada konzola postane dostupna ili nedugo nakon toga.

Ostale najave

Prva najavljena igra bila je Unknown 9: Awakening i radi se o novom IP-u na kojem radi tim Reflector. Osim što ćemo kroz taj medij pratiti djevojčicu Haroona koja može vidjeti u budućnost, najavljeni su strip, knjiga i podcast, a sve možete proučiti ovdje.

Dva neobična spoja koja su se istaknula jesu izgradnja mostova i svijet Walking Deada u igri Bridge Constructor – The Walking Dead koja stiže ove godine i nova ekspanzija za The Sims 4 koja će vas odvesti u svijet Star Warsa već 8. rujna.

Već kad smo kod Zvjezdanih ratova, ako vam nije dosta Lego akcije u tom svijetu, u proljetnim mjesecima iduće godine moći ćete na svim platformama (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch) zaigrati Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Uz to, dobili smo i kratak prikaz kampanje za Star Wars Squadrons koji izlazi 2. listopada za PC, PS4 i Xbox One i koji će dati igračima da uživaju u svemirskim bitkama.

Od oživljavanja retro serijala kratko su spomenute nove avanture detektivskog dvojca Sam & Max koje će zaživjeti u VR-u, a razvojni tim Factor 5 nam nije bio spreman pokazati, no bio je spreman reći da rade na novim verzijama svojih retro akcijskih igara u serijalu Turrican.

Ljubitelje horora dočekale su dvije igre. Prva stiže 30. listopada i radi se o novom poglavlju u Dark Pictures antologiji imena Little Hope, a igrači će opet pratiti grupu mladih ljudi i par starijih ljudi u zastrašujućim okruženjima. Razvojni tim Tarsier najavio je da će Little Nightmares 2 izaći 11. veljače za sve aktualne platforme, a da će konkretan gameplay prikaz imati sutra.

Posljednje dvije stvari koje bismo istaknuli jesu nova verzija Age of Empiresa 3. Microsoft priprema još jedan Definitive Edition za strategiju u poznatom serijalu, a uz uljepšavanje originala, stižu dva nova moda, dvije nove civilizacije (Švedska i Inke) i to već 15. listopada za PC. Druga je animirani film i objava datuma izlaska za ekspanziju Shadowlands za World of Warcraft u koju će igrači moći uskočiti 27. listopada.

Ako želite pogledati prezentaciju u cijelosti, možete to napraviti u nastavku. U naredna tri dana razni timovi i izdavači će detaljnije pričati o svojim projektima, a ono što se istakne ćemo vam prenijeti.