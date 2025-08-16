Samsungove pametne naočale stižu krajem 2026. godine

Samsung će sljedeće godine predstaviti pametne naočale s integriranim AI asistentom, koje će biti namijenjene širokim masama

Samsung se priprema za ulazak na tržište pametnih naočala, a prema novim informacijama iz Južne Koreje, prvi model mogao bi biti predstavljen već krajem 2026. godine. Iako je tvrtka nedavno najavila svoj XR naglavnik pod nazivom Project Moohan, paralelno razvija i jednostavnije AI naočale namijenjene širem tržištu.

Te će naočalom dizajnom navodno podsjećati na Metine Ray-Ban naočale, a imat će i ugrađeni mikrofon, zvučnike te kameru. Njihova ključna značajka bit će integrirani AI asistent koji će korisnicima omogućiti obavljanje poziva, slanje poruka, snimanje videa te upravljanje glazbom i drugim sadržajem.

Samsung vjeruje da bi upravo kategorija pristupačnih pametnih naočala mogla postati sljedeći veliki korak u razvoju potrošačke elektronike – svojevrsni nasljednik pametnih telefona.