Adobe Photoshop - Što kada brisanje cachea radi probleme

P: Imam brz kompjuter. S ciljem da oslobodim prostor na disku C instalirao sam programčić WinDirStart koji ima zadatak pokazati mi gdje se nalazi najviše GB stvari koje treba osloboditi i koje koče komp, jer mi je disk C bio potpuno krcat. Pomoću tog programčića ušao sam u cache mapu od, ako se dobro sjećam, Photoshopa, u kojemu je bilo preko 80 GB svega. To sam sve obrisao, i sistemski disk se preporodio te se oslobodila hrpa prostora. To sam napravio automatizmom, jer sam još prije skužio da brisanje cache fajlova od Adobe Premiera ide glatko i ničemu ne šteti, a uvijek mi oslobodi prostor. No ovaj put, nakon brisanja u Photoshopu, Photoshop je postao abnormalno spor. Iako se inače diže nekoliko sekundi, sada mu treba pola minute – minutu. Neke datoteke uopće ne može podići i javlja da su “corrupted”. Druge sprema hrpu vremena. Usporavaju i After Effects i Premiere te sve ostalo od Adobea. Katastrofa. Može li mi netko, kao laiku, reći u čemu bi mogao biti problem i kako ga riješiti?

O: Prema napisanom, Windowsi nemaju nikakve veze sa spomenutim problemom. Dakle, reinstalirajte Photoshop i eventualno druge aplikacije koje sada stvaraju probleme. Cache mape nema potrebe ručno brisati – trebala bi u postavkama Photoshopa postojati opcija za njeno brisanje, i tada ste sigurni da nećete obrisati nešto što ne biste smjeli (u Premiereu je to Edit > Preferences > Media > Media Cache Files). Ne samo da odatle možete to obrisati, nego te mape možete prebaciti u neku drugu mapu ili na neki drugi disk ako imate problema s premalo prostora na sistemskom disku. Slična stvar je i s drugim programima drugih proizvođača – prije negoli se upustite u ručno čišćenje, provjerite ima li program opciju za brisanje i/ili ograničavanje veličine cachea.