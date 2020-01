DVB-T2 vs HEVC

PROBLEM

Vlasnik sam televizora Samsung UE55HU7500, za kojeg pretpostavljam da nema DVB-T2 tuner s HEVC 265, pošto sam tražio kanale neki dan i nije mi pronašao nove u HD formatu. Mada na opisu piše da ima "Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-S2, DVB-C, Dual DVB-T2" tunere pa sad ni sam ne znam što sve to znači...

ODGOVOR

Spomenuti televizor podržava kodek HEVC/H.265 kod reprodukcije videodatoteka, a iako ne piše eksplicitno da ga podržava i prilikom dekodiranja digitalnog televizijskog signala, moglo bi se pretpostaviti da ga podržava, a da je u vašem slučaju problem sâm signal, odnosno antena.

No, ovog pitanja se želimo dotaknuti zbog nečeg drugog, a to je što neki poistovjećuju DVB-T2 i HEVC. DVB-T2 je proširenje europskog standarda za zemaljsku digitalnu televiziju i tiče se prijenosa digitalnog televizijskog signala. DVB-T2 standard ne propisuje obaveznu podršku za HEVC. Shodno tome, to što je neki uređaj sukladan standardu DVB-T2, ne znači da automatski podržava i kodek HEVC. A nama u Hrvatskoj je, uz DVB-T2, ključna i podrška za kodek HEVC, jer će se upravo taj kodek koristiti za digitalnu zemaljsku televiziju od polovice 2020. Drugim riječima, ako nakon što se u Hrvatskoj prekine odašiljanje DVB-T signala imate DVB-T2 prijemnik, ali on ne podržava kodek HEVC, nećete više moći gledati televizijski program.

Iako bi trgovci trebali biti upućeni u problematiku, može se dogoditi da se nudi neki stariji model televizora ili prijamnika koji imaju DVB-T2 tuner, ali nemaju podršku za HEVC, dakle obavezno morate prilikom kupnje provjeriti i oznaku DVB-T2 i oznaku HEVC (ili H.265 - to je u osnovi isto - samo druga oznaka za isti kodek).

Ovo je SYNERGY T-1222, DVB-T2 prijamnik za kojeg u specifikacijama piše da podržava MPEG 2/4, ali ne piše da podržava HEVC ili H.265 - to znači da će kroz otprilike pola godine taj uređaj biti praktički beskoristan, unatoč tome što podržava DVB-T2

To pogotovo vrijedi ako ćete uređaj kupovati nekim drugim putem, recimo putem oglasnika - baš smo provjerili i vidimo da se nude DVB-T2 prijamnici bez podrške za HEVC/H.265. Ili još gore - jedan prodavač je odlučio "educirati" potencijalne kupce o prijamniku kojeg prodaje (SYNERGY T-1222) riječima "Podrzava novi dvb t2 prijem koji se sada koristi. Od 15. 07. slijedece godine prestaje emitiranje programa u sadasnjem formatu i neophodno je nabaviti t2 receiver ukoliko nije vec ugradjen u tv."

Dakle, potencijalne kupce doslovce ili nehotično dovodi u zabludu ili ih pokušava prevariti. U svakom slučaju, rezultat za nesretnog kupca je isti. Isto tako se DVB-T2 prijamnici bez podrške za HEVC mogu kupiti recimo i preko AliExpressa. Treba dobro gledati što se kupuje. Kupovanje takvog prijamnika danas bi bilo bacanje novca, jer će ionako za otprilike pola godine postati beskorisni, barem što se tiče gledanja zemaljske televizije.