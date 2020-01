Kako modificirati sadržaj sistemske datoteke hosts?

Datoteka hosts može se iskoristiti za blokiranje malicioznih stranica na Internetu, za blokiranje računala u lokalnoj mreži, a koristit će i web-developerima za preusmjeravanje web-adresa kod izrade web-stranica, no treba napraviti neke stvari kako bi joj se mogao promijeniti sadržaj

PROBLEM

Može li mi netko pomoći kako dodati nove podatke u Windows hosts? Pokušao sam par puta, ali mi uvijek izbacuje poruku da nemam administratorske ovlasti.

ODGOVOR

Datoteku hosts ne možete izravno uređivati zato jer po defaultu obični korisnički račun, pod kojih vjerojatno koristite Windowse, nema dozvole za modificiranje njenog sadržaja

Pod Windowsima datoteka hosts služi mapiranju imena računala (i drugih uređaja u mreži) ili domena na određenu IP adresu i to vrijedi za sve programe koji se vrte na toj instalaciji Windowsa. Mogli bismo si je zamisliti kao lokalni DNS, sadržan u jednoj tekstualno datoteci.

Ta datoteka mogla bi biti korisna web-developerima, a postoje i programi koji je koriste kao sigurnosni mehanizam. Jedan od takvih je Spybot - Search & Destroy, koji nudi "imunizaciju" računala. S tom imunizacijom zapravo datoteku hosts nakrca poznatim malicioznim domenama pa im računalo uopće ne može pristupiti te je time zaštićeno od svega lošeg što se dolazi na tim web-stranicama.

Datoteka hosts nalazi se u mapi C:\Windows\System32\drivers\etc. Ako pogledate prava svog korisničkog računa nad njom, dakle ako kliknete desnom tipkom miša na nju > Properties > kartica Security > klik na Users u popisu korisničkih računa, vidjet ćete da imate samo prava Read & execute i Read. Drugim riječima, s neadministratorskim korisničkim računom ne možete je uređivati.

Vidimo dva jednostavna načina za zaobilaženje tog problema. Treći je malčice složeniji, a i nije nužno najbolji (iako je najpraktičniji ako često imate potrebe mijenjati sadržaj datoteke hosts ), tako da nećemo napraviti i njegov prikaz. Uglavnom, treći način bio bi dodjeljivanje dozvola Modify i Write svom korisničkom računu.

Vratimo se na one jednostavnije načine.

1. Editor s administratorskim pravima

Kad normalno pokrećete programe, oni se pokreću pod korisničkim računom pod kojim ste trenutno ulogirati, a to je u pravilu obični korisnički račun.

No, programi se mogu pokrenuti i s administratorskim pravima - jednostavno kliknete na program ili na shortcut na program desnom tipkom miša i odaberete Run as administrator (u nekim slučajevima ta je naredba smještena u podizborniku More).

Mi smo to isprobali s običnim Windowsovim Notepadom (Blokom za pisanje) i radilo je, pod uvjetom da smo datoteku hosts otvorili preko File > Open (kad smo je pokušali povući iz Explorera, Notepad nije normalno funkcionirao).

2. Kopiranje pa vraćanje uz administratorsku dozvolu

Kod drugog načina iskoristit ćemo mogućnost Windowsa da nas pitanju želimo li napraviti nešto za što je potrebna administratorova dozvola. Stvorimo neku privremenu mapu na disku i u nju iskopiramo datoteku hosts. Tu iskopiranu datoteku potom možemo otvoriti u praktički svakom editoru tekstualnih datoteka.

Uredimo je i tu uređenu datoteku iskopiramo natrag u mapu gdje se nalazi sistemska datoteka hosts, dakle u mapu C:\Windows\System32\drivers\etc. Prvo će nas pitati želimo li je prekopirati preko postojeće datoteke - odgovorit ćemo potvrdno, odnosno da želimo zamijeniti datoteku u odredištu. Windowsi će nas nakon toga obavijestiti da trebamo dati administatorsko dopuštenje da bismo je iskopirali u tu mapu - kliknemo na gumb Continue i to je to.