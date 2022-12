Kako do ekskluzivnih popusta u domaćim IT trgovinama?

Unutar korisničkog profila potražite kupone za članove koji vam osiguravaju ekskluzivne popuste u domaćim IT web trgovinama, što je idealna prilika za ubosti kakav dobar božićni poklon

U jeku obilježavanja našeg 30. rođendana pripremili smo brojne pogodnosti za čitatelje Buga. Naša želja je da postanete dio naše stalne zajednice. Jedni nas čitaju kroz print izdanje, drugi online, a treći oboje. Potičemo vas da se besplatno registrirate na Bug.hr portalu. Već samom registracijom dobit ćete pogodnosti, kao što su mogućnost komentiranja tekstova, sudjelovanja u nagradnim igrama i anketama te mogućnost primanja dodatnih informacija o područjima koja vas zanimaju.

Nakon registracije zavirite u vaš korisnički profil. Tamo ćete pronaći sekciju „Kuponi za članove“. Prikazat će vas se slučajnim odabirom tri kupona. Međutim, to nije sve! Klikom na gumb „vidi sve kupone“ otvorit će vas se zasebna stranica s mnoštvom različitih ekskluzivnih kupona i popusta u domaćim IT trgovinama. Međutim, ako imate Start digitalni plan, tada ne možete iskoristiti navedene kupone jer oni su dostupni od Bug Plus paketa.

Što ako nisam član?

No, ne brinite! Lako je postati član, bilo privremeno, bilo trajno. Kupone možete iskoristiti na više načina, a mi ćemo detaljno objasniti kako:

1. NAČIN: Kupite jubilarno print izdanje Bug 361 (prosinac, 2022)

Ako ste Bug kupili na kiosku u slobodnoj prodaji, potražite unutar njega promo kôd (da pomognemo, nalazi se na oglasu za nagradnu igru), koji će vam tijekom 12. mjeseca otključati kompletan premium sadržaj na Bug.hr portalu, uključujući i digitalnu arhivu tiskanih izdanja.

2. NAČIN: Iskoristite pogodnosti ako ste pretplatnik na print izdanje

Ako ste pretplatnik na tiskano izdanje, gore navedenu premium pogodnost već imate, i ništa ne trebate dodatno otključavati, već samo realizirati mogućnost koju imate. Potrebno je povezati vaš pretplatnički profil s digitalnim korisničkim računom. Za više informacija kontaktirajte pretplata@bug.hr.

3. NAČIN: Odaberite jedan od naših digitalnih članskih paketa.

Ako ste i dalje korisnik isključivo besplatnog Start paketa, potičemo vas da nadogradite paket na Bug Plus (20 kn mjesečno ili 200 kn godišnje) ili Pro (40 kn mjesečno ili 400 kn godišnje). Odlučite li odabrati čak i samo jednokratni mjesečni Bug Plus paket za 20 kn, ta investicija bi vam se mogla višestruko isplatiti ako želite iskoristiti barem jedan od popusta koje vam nudimo u suradnji s domaćim trgovcima.

Što me sve čeka među kuponima za članove?

Među kuponima čeka vas mnoštvo korisnih i privlačnih popusta u domaćim IT web-trgovinama (Links.hr, Ronis.hr, Garmin.com, Sonusart.hr, ADM.hr, Racunala.hr, Mobis.hr, Sigma-audiokoncept.hr, itd.). Popusti su namijenjeni ekskluzivno članovima Bugove zajednice, a možete ih realizirati do kraja 2022. godine. Da ne nabrajamo detaljno sve iz ponude, pogledajte sami.

Napominjemo da će ponuda kupona biti varijabilna tijekom mjeseca. Kako koji proizvod bude rasprodan, uklonit ćemo ga iz ponude kupona. No, isto tako postoji mogućnost da se tijekom mjeseca pojavi i ponešto novo iz ponude, stoga pratite kupone u vašem korisničkom profilu.

Kako iskoristiti kupon za dobivanje popusta?

Postupak korištenja kupona krajnje je jednostavan. Pod pretpostavkom da ste vlasnik digitalnog paketa koji ima puni pristup kuponima, jednostavno odaberite željeni kupon. Nakon što kliknete na gumb „Preuzmi kupon“, prikazat će vam se skriveni promotivni kôd. Kopirajte kod i posjetite poveznicu „Više informacija“ unutar navedenog kupona. Otvorit će vam se link unutar zadanog webshopa koji se odnosi konkretno na navedeni artikl, ili na skupinu artikala koja je obuhvaćena popustom. Daljnji proces kupnje obavite direktno u webshopu odabrane trgovine. Prilikom procesa plaćanja upišite vaš promotivni kôd u zadanom polju kako biste dobili obećani popust.

Ukoliko budete imali tehničkih problema prilikom realizacije kupona unutar webshopa trgovine, javite se izravno podršci za kupce unutar webshopa koji će vam rado pomoći.