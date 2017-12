Kako doći do nedostajućeg DLL-a u Windowsima?

P: Mučim se s problemom “msvcp100.dll is missing…”. Googlao sam, ali nije pomoglo.

O: Takvi problemi obično se rješavaju instalacijom odgovarajućeg Microsoft Visual C++ Redistributable Packagea (u ovom slučaju to je Visual C++ 2010), koji se mogu skinuti s Microsoftovih stranica, obično u 32-bitnoj i 64-bitnoj verziji. Pritom se kod te “bitnosti” gleda na to je li program koji ima problem 32-bitan ili 64-bitan, dakle na 64-bitnu verziju Windowsa vjerojatno biste trebali instalirati obje verzije.

Ako ni nakon instalacije tih paketa program ne funkcionira, onda znači da ih program ne traži tamo gdje bi trebao – u sistemskim (Windowsovim) mapama. U tom slučaju pronađite tu datoteku u mapi c:\Windows – u podmapi System32, ako se radi o 32-bitnom programu, odnosno u podmapi SysWOW64, ako se radi o 64-bitnom programu, i iskopirajte je u mapu s programom (tamo gdje se nalazi .exe datoteka programa koji pokrećete).

Dakle, kada dobijete ovakvu poruku, a spomenuta datoteka vam se nalazi negdje unutar mape C:\Windows, tu datoteku trebali biste iskopirati u mapu s izvršnom datotekom programa koji pokušavate pokrenuti, jer program onda očito tu datoteku traži na krivom mjestu