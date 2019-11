Klasični pokušaj prijevare u poštanskom prometu

PROBLEM

Javio mi se lik koji kao radi u luci Lora u Splitu, inače radi za talijansku mornaricu, pa je vidio moj oglas na Njuškalu. On bi stvar koju sam oglasio poklonio ujaku za rođendan u London, dogovorili smo cijenu, i kad uplati na moj račun (tražio me broj računa, mail i broj telefona), obavijestit će me. I obavijestio me, ali dobio sam dva maila od njegove banke, koja kaže da je kupac uplatio novac na moj račun, ali banka traži da im skeniram potvrdu od hpexpressa da sam predao pošiljku. Tek tada će mi poslati novac na moj račun, jer je to njihova politika za zaštitu kupca i prodavača. Nemam baš iskustva, jer tako nisam nikad prodavao. Tražim vaše mišljenje i pomoć.

ODGOVOR

Kratko i jasno: niste dobili e-mail od njegove banke! Sporna e-mail poruka je lažirana, što i sami možete zaključiti ako je podrobnije analizirate. To je stara, već dugo poznata prevara. Ništa ne šaljite. Eventualno se možete malo zabaviti tako da im kažete kako im šaljete robu čim sjedne novac – možete se praviti da ne kužite što žele od vas.

Ako se usudite poslati paket prije negoli ste primili novac za njega, a ne šaljete uz plaćanje pouzećem, mogli biste završiti poput lika sa slike – sa suzom u oku

Općenito gledano, čim ste vi poslali paket, vi ste ostali bez njega – osim ako vam ga primatelj vrati, ako ga odbije preuzeti ili ako ste paket pogrešno adresirali pa se vama vrati.

Drugim riječima, ako prvo niste dobili novac za to, nemate kako primatelja prisiliti da vam plati nakon što je paket napustio vaše ruke.

Budite oprezni kod takvih stvari – ako se ne možete na neki način osigurati da ne ostanete bez ičega – ne ulazite u tako nešto. Rizik je prevelik.

Inače, što se konkretne situacije tiče, tu se (lažnu) banku uopće nije moralo uplitati. Naime, EMS hpexpress pošiljka može se poslati u inozemstvo i uz naplatu otkupnine. "Kupac" vam to nije predložio jer tada ne bi mogao preuzeti paket bez da plati otkupninu. A prilično je sigurno da na tako nešto ne bi ni pristao, nego bi izmišljao razloge zbog kojih uplata "mora" ići preko njegove banke.