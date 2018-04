SATA vs. M.2 - udario junak na junaka

P: Za HDD kažu da je SATA2 dovoljan, kako nema potrebe za boljim, a za SSD kažu da koristi SATA3 jer ima bolju propusnost pa se može iskoristiti pun potencijal SSD-a. M2, naravno, ima još bolju propusnost, no pojavili su se SSD-ovi koji mogu iskoristi taj potencijal.

Je li teoretski moguće upariti dva SATA kabela da rade kao 1, recimo dva kabela na jednom SSD-u? U smislu da se udvostruči brzina prijenosa?

O: SATA2 dovoljan je za mehaničke diskove, no to ne znači automatski da je SATA3 dovoljan za SSD-ove. Štoviše, SATA3 koči brže SSD-ove, odnosno neki od njih ni ne mogu postići maksimalnu brzinu za koju su sposobni upravo zato što su spojeni na SATA3, a ne na PCI Express preko M.2 konektora. Sučelje SATA3 zapravo ni za što nije idealno – performanse mehaničkih diskova može zadovoljiti i sučelje SATA2, ali je presporo za dio SSD-ova.

Dakle, sučelje SATA3 usko je grlo za brže SSD-ove (500 i kusur megabajta po sekundi) pa mnogi razmišljaju o SSD-ovima koji se spajaju preko M.2 konektora, nažalost ne poznajući prirodu tog konektora. M.2 nije protokol, nego je to samo konektor koji SSD-u može dati pristup do 4 kanala PCI Express sabirnice, SATA sabirnici i USB sabirnici. Znači, nije poanta M.2 sam za sebe, nego PCI Express sabirnica, koja je dovoljno brza da je ni brzi SSD-ovi ne mogu zagušiti kad se koriste četiri kanala.

Stoga treba biti vrlo pozoran pri odabiru M.2 SSD-a – ako je riječ o M.2 SSD-u koji se spaja preko SATA sučelja na M.2 konektoru, taj SSD neće ostvariti potencijalno moguće performanse. Umjesto njega mogli ste kupiti i obični SATA3 SSD, ako nije u pitanju bio prostor u kućištu. Procijenite što vam više financijski odgovara te uzmite u obzir i to da SATA SSD-ovi koji se spajaju preko SATA kabela u pravilu dolaze s metalnim kućištem koje pomaže hlađenju uređaja.

Ako ste zagrizli za performanse, onda ćete ciljati na M.2 SSD (ili na SSD u formi PCI Express kartice), ali obavezno morate paziti na to da nema oznaku SATA, nego da je označen kao NVMe (Non-Volatile Memory Express), te da ima oznaku PCIE GEN3 X4, jer upravo takvi SSD-ovi u kombinaciji s četiri kanala PCI Express sabirnice imaju raspoloživu najveću propusnost. Postoje i SSD-ovi koji se spajaju na dva kanala PCI Express sabirnice, koji im daju nešto višu propusnost nego SATA sučelje, no ipak dosta manju nego kod četverokanalnog NVMe sučelja. Naravno, i M.2 konektor na matičnoj ploči mora vam podržavati 4-kanalno spajanje na PCI Express sabirnicu – na nekim pločama M.2 konektori koriste samo 2 kanala, što znači da 4-kanalni M.2 SSD utaknut u takav konektor ne bi disao punim plućima (ali bi radio, i to dosta bolje nego da je u pitanju SATA SSD). Usput rečeno, teoretska propusnost SATA3 sučelja je 6 Gbit/s (0,75 GB/s), PCIe x2 oko 16 Gbit/s (2 GB/s), a PCIe x4 oko 32 Gbit/s (4 GB/s).

Što se tiče drugog pitanja – čak i kad bi postojali razdjelnici za podatkovne SATA kabele (nismo ih nigdje uočili), preko takvog razdjelnika ne bi bilo moguće spojiti dva SSD-a na jedan SATA kabel. Stvar je u tome da se preko SATA kabela odvija izravna dvosmjerna komunikacija između SSD-a (ili mehaničkog diska) i SATA kontrolera na matičnoj ploči. Preko jednog para žica SATA kontroler šalje naredbe i podatke spojenom SATA uređaju, a preko drugog para žica prima podatke od uređaja. Tu nema mjesta za treći uređaj.