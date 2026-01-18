Kako sigurno koristiti slušalice i spriječiti oštećenje sluha

Slušalice su neizostavan dio svakodnevice, no preglasno slušanje može trajno oštetiti sluh. Saznajte koja je sigurna razina glasnoće i kako je jednostavno postaviti na svom iPhone ili Androidu

Globalne studije pokazuju da gotovo četvrtina mladih u dobi od 12 do 35 godina sluša glazbu na razinama koje su opasne za sluh. Oštećenje sluha uzrokovano bukom je podmuklo, često postupno i nažalost trajno. Dobra je vijest da se gotovo u potpunosti može spriječiti, a ključ leži u razumijevanju rizika i korištenju tehnologije koju već držimo u rukama.

Unutar našeg unutarnjeg uha nalaze se iznimno osjetljive strukture, sićušne stanice s dlačicama poznate kao stereocilije. Njihov je posao pretvarati zvučne valove u električne signale koje mozak razumije. Jednom kada se ove stanice oštete preglasnim zvukom, ne mogu se obnoviti, što dovodi do trajnog gubitka sluha. Stručnjaci se slažu da je sigurna granica za dugotrajno slušanje oko 70 decibela (dB), što je otprilike glasnoća perilice rublja.

Kritična granica počinje na 85 dB, što je ekvivalent buci blendera ili kosilice za travu. Pri toj razini, oštećenje sluha može nastupiti nakon samo dva sata izlaganja. Mnogi mobiteli i slušalice mogu proizvesti zvuk jači od 100 dB, što se može usporediti s boravkom u glasnom noćnom klubu. Na toj razini, rizik od trajnog oštećenja sluha javlja se nakon samo pet minuta. Jednostavno pravilo glasi - što je zvuk glasniji, to je manje vremena potrebno da nanese nepopravljivu štetu.

Postavite granice na svom mobitelu

Srećom, nije potrebno neprestano ručno podešavati glasnoću. Moderni operativni sustavi nude ugrađene alate za zaštitu sluha.

Apple ovu problematiku shvaća vrlo ozbiljno. Njihov iOS automatski prati razine glasnoće i poslat će vam upozorenje ako detektira da ste kroz duži period izloženi preglasnom zvuku. Osim toga, možete i sami proaktivno postaviti gornju granicu. U postavkama uređaja idite na Zvuk i vibracija (Sound & Haptics), a zatim na Sigurnost slušalica (Headphone Safety). Ondje možete uključiti opciju Smanji glasne zvukove (Reduce Loud Sounds) i klizačem odabrati maksimalnu razinu decibela koju ne želite prijeći. Aplikacija Zdravlje (Health) nudi i detaljan grafički uvid u vaše navike slušanja.

Na Android uređajima situacija je nešto složenija zbog razlika među proizvođačima, no princip je sličan. Na Samsungovim mobitelima, na primjer, put je sljedeći - u postavkama odaberite Zvukovi i vibracija, zatim Glasnoća. Pritiskom na izbornik s tri točkice u gornjem desnom kutu otvara se opcija Ograničenje glasnoće medija. Ovdje možete aktivirati limitator, postaviti željenu maksimalnu razinu, pa čak je i zaštititi PIN-om, što je idealno ako uređaj koristi dijete. Ako vaš mobitel nema ovu opciju, postoje i brojne aplikacije trećih strana koje mogu poslužiti istoj svrsi.

Dobre navike zlata vrijede

Softverska ograničenja su izvrstan prvi korak, no dugoročna zaštita sluha ovisi o usvajanju zdravih navika. Jedno od najpoznatijih je "pravilo 60/60". Slušajte sadržaj na najviše 60 posto maksimalne glasnoće, ne duže od 60 minuta u kontinuitetu. Nakon sat vremena, napravite pauzu od barem 10 minuta kako biste dali osjetilnim stanicama u ušima priliku da se oporave.

Odabir pravih slušalica također igra veliku ulogu. Modeli s aktivnim uklanjanjem buke (Active Noise Cancellation - ANC) mogu biti pametna investicija. Blokiranjem vanjske buke, smanjuju iskušenje da pojačate glasnoću kako biste nadglasali žamor u javnom prijevozu ili uredu. Mnogi stručnjaci također preporučuju over-ear slušalice (koje prekrivaju cijelo uho) umjesto in-ear modela (bubica), jer stvaraju fizičku udaljenost između izvora zvuka i bubnjića.

Konačno, važno je prepoznati znakove upozorenja na vrijeme. Gubitak sluha često počinje neprimjetno. Ako primijetite da slabije čujete visoke tonove, poput cvrkuta ptica ili vam se zvukovi općenito čine prigušenima, vrijeme je za oprez. Drugi simptomi uključuju poteškoće u razumijevanju razgovora u bučnim okruženjima, potrebu da često tražite od sugovornika da ponovi rečeno te pojavu zujanja ili zvonjave u ušima (tinitus). Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, ne odgađajte posjet liječniku.