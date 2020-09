Što kada Word ne želi provjeravati pravopis?

PROBLEM

Koristim Word 2016 i update kroz Windows Update. Dakle, ne radi mi spell check u nekim dokumentima, a u nekima radi. Konkretno, primijetio sam da, kad otvorim novi dokument i običan template (blank document), ne radi spell check. Ako otvorim bilo koji drugi template, radi normalno. Na nekim starim dokumentima radi, na nekima ne radi.

Priložit ću dvije slike – na prvoj su postavke zaokružene crvenom bojom kad spell check ne radi, i s tim postavkama otvara svaki novi blank document. Na drugoj su postavke zaokružene zelenom bojom, i tada normalno radi spell check. Bilo bi super kad bih samo mogao promijeniti zaokružene postavke, ali ne da mi... Zasivljene su, i ništa ne mogu napraviti.

ODGOVOR

Stil pisanja (Writing Style) odnosi se na gramatiku, ne na pravopis, stoga mu se opcije mogu mijenjati kad je odabran jezik za koji instalirani Word ima odgovarajuću podršku

Govorite o opcijama Worda (Word Options), o kategoriji Proofing. To što ste zaokružili nije spell check (provjera pravopisa), nego gramatika (grammar) – to su dvije različite stvari.

Tu može odabrati Grammar & Refinements, ako je za jezik u dokumentu postavljen neki jezik za koji Word ima gramatiku, recimo, engleski. Za hrvatski nema (barem nema ovaj instaliran na našem računalu) pa se stoga tu to ne može podešavati.

Ovo je okvir u kojem se bira jezik po kojem će se provjeravati pravopis – ako niste odabrali željeni jezik, odnosno ako vam je ostao odabran krivi jezik za konkretni dokument ili dio dokumenta, jasno je da provjera pravopisa neće ispravno funkcionirati

Jezik i opcije provjere pravopisa birate tako da označite sav tekst u dokumentu (najjednostavnije kombinacijom tipki Ctrl+A) i dvokliknete pri donjem lijevom rubu prozora na trenutačno odabrani jezik, nakon čega se prikaže prozor Language.

Nakon toga za Mark selected text as: kliknete na Croatian (Croatia), maknete kvačicu ili kvadratić s opcije Do not check spelling or grammar ako su prisutni, i kliknete na gumb OK – nakon toga provjera pravopisa trebala bi ispravno raditi, naravno, ako niste stavili kvačicu na Do not check spelling or grammar.

Zapravo, prije klika na OK mogli biste kliknuti na gumb Set As Default pa da podrazumijevani jezik dokumenata bude hrvatski, a samim time da se onda provjerava upravo sukladnost s hrvatskim pravopisom.