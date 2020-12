Usisavanje oštetilo slušalice - što im se dogodilo?!

Čistoća je pola zdravlja, kaže dobra stara. Znači li to da bismo trebali tu i tamo usisavačem očistiti i slušalice?

PROBLEM

Usisavao sam sobu, i usisavačem došao do slušalica (Beyerdynamic DT 880) te odlučio i njih “malo potegnuti”, za slučaj da se nije prašine nakupilo u utorima. Sada se, na moje iznenađenje, čuju 70% slabije i zvuk je lošiji. Ima li tko kakvu ideju što sam točno napravio, i bi li se mogle nekako popraviti, ili ih mogu baciti u smeće i kupiti nove?

Za nekoliko sati jedna strana sama se od sebe vratila na normalnu jačinu zvuka, dok se druga i dalje slabo čuje. Ima li tko kakvu ideju što se točno događa?

ODGOVOR

Možda vam dosad nije palo na pamet usisavati slušalice, a ako jest, iskustva korisnika govore da ih nepažnjom prilikom usisavanja možete oštetiti

Forumaš se na naš forum javio sa zanimljivim problemom, na koji su mu kolege forumaši odgovorili da usisavanjem može uništiti membranu, kako ju je vjerojatno povukao ako je usisavao po sredini ta da ju je možda i probio ako je usisavač zaista jak, te kako bi trebalo otvoriti slušalice i pogledati što se točno dogodilo.

Forumaš je svoj problem i izguglao te naišao na temu na drugom forumu u vezi praktički istog problema, s neimenovanim slušalicama.

Prvo je najbolje pričekati neko vrijeme – možda se i druga vrati u početno stanje. Ako je sporne Beyerdynamicove slušalice lako otvoriti da se vidi što je s membranom, odnosno može li se bez oštećenja vratiti u prijašnje stanje, time bi se riješilo problem.

Ako nije, s obzirom na to da su sporne slušalice prilično skupe, najbolje bi bilo odnijeti ih na servis. Trebali bi ih moći popraviti, ako nikako drugačije, onda zamjenom oštećene zvučničke jedinice (ako im je dostupna), što bi trebalo koštati osjetno manje nego nove slušalice.

Zanimalo nas je koliko je membrana osjetljiva i koliko je teško otvoriti slušalice te doći do membrane, pa smo uzeli jedne stare slušalice koje nam nije bilo šteta uništiti (zapravo im je već i bilo vrijeme da završe u smeću). U slučaju tih slušalica, bilo ih je lako otvoriti (samo odšarafiti četiri šarafića), no teško je bilo zvučničku jedinicu izvaditi iz plastičnog ležišta jer je bila zalijepljena. Guranjem plosnatog šarafcigera, uz primjenu sile, uspjeli smo odvojiti zvučničku jedinicu od ležišta, no pritom smo oštetili plastiku ležišta i rub zvučničke jedinice. Membrana je prilično tanka i osjetljiva, i ne bi nam bilo teško zamislivo da i ove slušalice stradaju tijekom usisavanja

No, taj savjet jasan je sam za sebe. Razlog zbog kojeg je ovo u rubrici Pitanja i odgovori jest to što je riječ o poučnoj priči. Iz te priče očito je da neke slušalice imaju osjetljivije i/ili izloženije zvučničke jedinice, odnosno membrane, te bi najbolje bilo ne usisavati slušalice, pogotovo ne vrlo skupe slušalice. Ako ipak prionete usisavanju, treba to raditi vrlo pažljivo, prema mogućnosti s neke udaljenosti.

Kad se skinu silikonski umeci sa Xiaomijevih slušalica AirDots, unutrašnjost slušalica štiti sitna mrežica, koju je vaš autor skoro izgubio prilikom temeljitog čišćenja

Kad smo već kod slušalica i njihova održavanja, evo i drugog primjera. Vaš autor ima Xiaomijeve in-ear slušalice AirDots S. U želji da ih dobro očistim i dezinficiram, maknuo sam silikonske umetke i štapićem za uši natopljenim izopropanolom prešao po njima.

Pritom se s jedne slušalice skinula minijaturna mrežica koja štiti unutrašnjost slušalice. Možda nije bila dovoljno dobro zalijepljena (ili uopće nisu zalijepljene), možda je izopropanol otopio ljepilo pa se zato odvojila od kućišta. Srećom, na vrijeme sam to primijetio i pažljivo je vratio na njeno mjesto.

Što drugo reći, nego – sa slušalicama treba pažljivo postupati.