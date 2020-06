Voltaže i kapacitet AA baterija

PROBLEM

Pitanje u vezi baterija LADDA. One imaju voltažu manju od 1,2 V. Što to znači za bateriju (svjetiljku)? Hoće li slabije svijetliti? Imaju veći kapacitet od običnih baterija, 1.900 vs 2.450 mAh. To znači da će duže svijetliti. Može li se zaključiti da će s baterijama LADDA svjetiljka svijetliti slabije, ali duže?

ODGOVOR

Baterije LADDA za koje pitate Ikeina su marka, no u Japanu ih proizvodi neka druga tvrtka, a neki pretpostavljaju da se zapravo radi o prepakiranim cijenjenim baterijama s niskim samopražnjenjem Eneloop. Ta baterije su tipa NiMh, dakle punjive baterije nominalnog napona 1,2 V.

Nominalni napon od 1,2 V zapravo znači da je to napon koji baterija ima kad je napola ispražnjena. Napon struje iz baterije je najviši kad je skroz puna (preko 1,4 V kod NiMH baterija) i onda polako pada kako se baterija prazni.

PCB iz jedne skuplje LED svjetiljke, koja može koristiti i AA bateriju (alkalne, NiMH), ali i Li-ionsku iste veličine, tj. formata (14500), koja ima oko tri puta viši napon od NiMh baterije

Hoće li slabije svijetliti ovisi kako je riješeno napajanje u konkretnoj baterijskoj svjetiljci. Ako su unutra recimo samo dvije baterije i otpornik, onda će svijetliti slabije nego s jednokratnim baterijama, jer jednokratne baterije imaju viši napon.

Ako postoji sklop za regulaciju napona, onda će svijetliti jednako, osim eventualno kad su baterije pri kraju pa sklop neće moći izvući dovoljno visok napon iz baterija.

Sklop sa slike omogućava toj svjetiljci, koja koristi samo jednu bateriju, tri razine osvjetljenja (4, 46 i 190 lumena) pomoću AA baterije, dočim za maksimalnu razinu svjetlosti (650 lumena) treba koristiti Li-ionsku bateriju.

Što se tiče kapaciteta... Iako se kapacitet izražava u mAh, ono što vas zapravo zanima je količina energije koju baterija može dati, a ne kapacitet izražen u mAh.

Naime, kapacitet u mAh može se uspoređivati između dvije baterije samo ako obje baterije imaju isti napon, što u praksi znači ako su obje baterije iste kemije, iste tehnologije izrade. Ako nisu, onda treba uspoređivati količinu energije, koja se izražava u Wh (vat-satima).

Iako ćete dobar, inteligentni punjač NiMh baterija inicijalno malo više platiti, svakako se investicija u takav punjač i punjive baterije isplati na duge staze. Mnogi današnji bolji punjači ujedno mogu puniti i Li-ionske baterije

Idealno bi bilo kad bi i ta vrijednost pisala na bateriji (piše na nekim Li-ionskim baterijama i powerbankovima), no približno se može izračunati umnoškom kapaciteta u mAh i napona. Recimo, ako NiMh baterija ima kapacitet od 2,45 Ah uz nominalni napon od 1,2 V, umnoškom ta dva broja dolazimo do 2,94 Wh.

Nominalni napon alkalne baterije je 1,5 V, a ako ima kapacitet od 1,9 Ah, znači da može dati količinu energije od 2,85 Wh, odnosno marginalno manje od spomenute NiMh baterije.

Kod kupovanja baterija uzmite u obzir i još jednu stvar - ako se radi o nečem što često koristite, često praznite baterije, korištenje nepunjivih baterija u tom slučaju je i bacanje novca i ekološki loše.

I kvalitetne punjive baterije (birajte baterije sporog samopražnjenja, dakle low self-discharge) i kvalitetni punjač isplatit će se s vremenom i u konačnici će vas koštati manje od jednokratnih baterija.