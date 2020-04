Apple Music dostupan i na Samsungovim pametnim televizorima, ali ne i u Hrvatskoj

Apple Music odnedavno je dostupan u većem broju zemalja, uključujući i Hrvatsku. Do Appleovog glazbenog servisa može se doći preko mobitela i tableta sa iOS i Android OS-om te preko računala pomoću web sučelja.

No, korisnici Samsungovih pametnih televizora do Apple Musica mogu i preko Smart TV platforme. Jedini preduvjet je da korisnik posjeduje jedan od novijih modela televizora, odnosno da je proizveden između 2016. i 2020. godine. Do aplikacije se dolazi lako – preko Smart TV App Storea.

Da bi pristupili bazi od više od 60 milijuna pjesama korisnici Samsungovih televizora mogu koristiti postojeći Apple ID ili pak otvoriti novi. U potonjem slučaju dobit će tri probna mjeseca tijekom kojih je Apple Music servis besplatan.

Iako Samsung navodi kako je Apple Music na njihovim televizorima dostupan u više od 100 zemalja diljem svijeta, prema pisanju Mashablea, vlasnicima Samsungovih televizora iz Hrvatske ova opcija za sada nije dostupna. Mashable također napominje kako je isplativije aktivirati Apple Music izravno preko Applea, jer u tom slučaju besplatni probni rok traje duže – šest mjeseci, umjesto tri koliko osigurava Samsung app.