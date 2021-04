Spotify je odsad dostupan i na hrvatskom PlayStation Storeu

Na Facebook stranici PlayStation Hrvatske, jučer je osvanula objava o dolasku Spotifya na hrvatski PlayStation Store.

Iako na službenoj PlayStation stranici navode da je Spotify osim na PlayStationu 4 i PlayStationu 5, dostupan i za treću generaciju konzole, PlayStation Hrvatska u objavi tvrdi da on dolazi samo za PS4 i PS5. No, to nije ni čudno, jer se PlayStation Store za PS3 gasi u srpnju ove godine.

Za instalaciju Spotifya na PlayStationu 5, potrebno je otići na 'All Apps' te preuzeti aplikaciju, dok je na PlayStationu 4 potrebno otići na PlayStation Store i pronaći Spotify. Nakon prijavljivanja u Spotify račun, potrebno je izabrati 'Link Accounts'.

Glazba sa Spotifya, može se slušati i tijekom igranja. Na PlayStationu 5 potrebno je pritisnuti PS gumb te izabrati 'control center', pa 'Music' i naposlijetku izabrati željenu pjesmu te se potom ponovnim pritiskom na PS gumb, vratiti igranju. Na PlayStationu 4, potrebno je pritisnuti i držati PS gumb, izabrati 'Music' pa 'Spotify', gdje se onda izabire glazba.

Podsjećamo da je Spotify prošloga ljeta stigao u hrvatsku, a nedavno smo bogatiji i za još jedan glazbeni streaming servis, Tidal.