Napokon stigao Spotify! Sve što trebate znati: cijene, mogućnosti, usporedba s konkurencijom

OSOBNI KARTON Broj korisnika 286 milijuna (130 milijuna pretplatnika) Veličina kataloga Preko 50 milijuna pjesama Kvaliteta zvuka Do 320 kbps (Ogg Vorbis) Web www.spotify.com

Kratka povijest

Tvrtka Spotify osnovana je 2006. godine, a istoimeni glazbeni servis pokrenut je dvije godine kasnije. Iako je u minulih 12 godina imao niz više i manje žestokih konkurenata, kao i nekolicinu kriznih razdoblja, u kojima se govorilo o velikim financijskim gubicima i potencijalnoj propasti, Spotify je odolio apsolutno svemu. Danas se približava brojci od 300 milijuna korisnika, od čega ih gotovo pola ima status pretplatnika, a fonoteka mu broji više od 50 milijuna pjesama. Spotify je uvijek relativno otvoreno govorio o svojim financijama, točnije, o činjenici kako mu je trebalo više od 10 godina da prestane bilježiti abnormalne minuse, koji su se brojali u stotinama milijuna dolara, te da postane profitabilan. Oko 70% tvrtkinih prihoda distribuira se vlasnicima prava na glazbu, a oni potom plaćaju izvođače. Otprilike 90% zarade dolazi od pretplata, a ostatak se generira preko oglasa, koje Spotify između pjesama pušta korisnicima besplatne usluge. Spotifyeva povijest zorno ilustrira izazove u poslovanju glazbenih servisa i probleme s ispunjenjem zahtjeva glazbene industrije, ali i objašnjava zašto oni tako teško opstaju.

Mogućnosti besplatne inačice

Za korištenje besplatne inačice Spotifya potrebno je kreirati korisnički račun te preuzeti stolnu i/ili mobilnu aplikaciju, baš kao da koristimo plaćenu verziju servisa. Ograničenja besplatne verzije povremeno se mijenjaju, a trenutačno su postavljena tako da se glazba može slušati isključivo nasumičnim odabirom (shuffle), uz maksimalno šest preskakanja pjesama u sat vremena. Drugim riječima, slobodni ste pristupiti bilo kojem albumu ili playlisti, ali nećete moći odabrati točno onu pjesmu koju želite, već ćete morati pričekati da ona dođe na red. Također nisu dostupne radijske postaje (one koje se generiraju automatski). Između pjesama povremeno se puštaju kratki oglasi, koje također nije moguće preskočiti, a kvaliteta zvuka limitirana je na maksimalnih 160 kbps. Onemogućeno je i skidanje pjesama, za slušanje bez trošenja mrežnog prometa. Svemu tome unatoč, preko 100 milijuna korisnika koristi Spotify upravo u besplatnoj varijanti.

Stolna aplikacija

Kategorija Home prikazuje nam što smo u posljednje vrijeme slušali, kao i niz automatski generiranih playlista i preporuka

Spotifyeva stolna aplikacija podijeljena je na tri vertikalne sekcije. Na lijevoj strani imamo brzi pristup kategorijama Home, Browse i Radio, a ispod njih pregled “naše” fonoteke i playliste. U najvećem, središnjem dijelu prikazuju se sadržaji onoga što smo odabrali lijevo, a na desnom rubu je stupac s listom prijatelja. Na dnu imamo traku s trenutačnim izvođačem i pjesmom, vremensku liniju za premotavanje, uobičajene multimedijalne kontrole (shuffle, prethodna pjesma, Play/Pause, sljedeća pjesma, repeat) te tipke za pregled predstojećih pjesama (queue), kontrolu glasnoće, prebačaj reprodukcije na neki drugi kompatibilni uređaj unutar kućne mreže te tipku za prikaz aplikacije preko cijelog ekrana. Kad iznad ikone aplikacije u taskbaru postavimo miša, iskače prozor s kontrolama za pauziranje i prebacivanje pjesama. Zgodno!

Kategorija Home sadrži pregled izvođača i albuma koje smo nedavno slušali, onih koje slušamo najviše, onih koji bi nam se mogli dopasti na temelju našeg ukusa, onih koji su izdali novi album i slično. Tu se nalaze i takozvani “Daily Mixevi”, automatski generirane playliste, u koje Spotify žanrovski grupira glazbu koju smo u posljednje vrijeme puštali, s ubačenim novim, još nepreslušanim, a sličnim izvođačima.

Svi albumi koje "lajkamo" automatski se smještaju u sekciju "Albums", gdje ih možemo pregledavati prema abecedi ili datumu dodavanja

U kategoriji Browse glazba je podijeljena po žanrovima i raspoloženjima, tako da možemo naći klasičnu razdiobu na hip-hop, pop, rock, EDM, heavy metal, klasičnu glazbu i ostalo, ali i nešto apstraktnije kategorije, kao što su “Rainy day” (kišni dan), “Sleep” (spavanje), “Chill” (opuštanje) i druge. Na istome mjestu pristupamo top ljestvicama, novoizdanim albumima (svima i onima probranim prema našem ukusu), podcastovima, okolnim koncertima i preporukama, koje Spotify automatski generira, u ovisnosti o sadržajima koje najviše slušamo.

Kojekakve personalizirane preporuke, automatski generirane preko Spotifyeva kompleksnog sustava, dio su dio kategorije “Made For You”. Osim radi preporuka, ovdje ćete otići kada želite preslušati vaše najslušanije pjesme u svakoj godini kad ste imali otvoren profil, a osobito je zanimljiva playlista “Discover Weekly”, koja se generira svaki ponedjeljak, a sadrži 30 pjesama, odabranih s ciljem da otkrijete nove izvođače, koji izdaju glazbu podudarnu s vašim ukusom.

Kategorija Browse namijenjena je slušanju glazbe prema žanrovima i raspoloženjima. Na istom mjestu možemo pristupiti podcastovima, top-ljestvicama, novim izdanjima te informacijama o okolnim koncertima

Svaka pjesma može se “lajkati”, dodati u playlistu, ili iskoristiti za puštanje “radijske postaje”. Odaberete li potonje, Spotify će na temelju te pjesme generirati playlistu od 50 sličnih pjesama, što je još jedan odličan način da otkrijete nove izvođače i albume. Isto tako možemo “lajkati” albume i “followati” omiljene izvođače.

Spotifyeva stolna aplikacija izgleda lijepo i intuitivna je za korištenje. Isprva će vas možda zbunjivati što su iste stvari dostupne na više mjesta, ali nakon što prokljuvite logiku spomenutih kategorija, do željene glazbe dolazit ćete brzo i lako.

Mobilna aplikacija

Dopadljiv prikaz onoga što trenutačno svira, s lakim pristupom multimedijalnim kontrolama i drugim relevantnim opcijama

Načelna podjela iz Spotifyeve stolne aplikacije dostupna je i u njenoj mobilnoj varijanti, ali u nešto čišćoj izvedbi, kako bismo se lakše snalazili na manjim ekranima. Tako u kategoriji Home imamo pregled posljednjih puštanih playlista, albuma i izvođača, personalizirane playliste Daily Mix i sve ostalo što smo već spomenuli u opisu stolne aplikacije. Vlastitim playlistama, lajkanim albumima i followanim izvođačima pristupa se kroz kategoriju Your Library. Kategorija Search sadrži pretraživač svega što Spotify nudi (tipkanjem ili glasovnom naredbom), ali također nudi brz pristup najslušanijim žanrovima i svemu ostalome što se u stolnoj aplikaciji nalazi unutar kategorije Browse. Zgodno za puštanje glazbe u situacijama kad nam se ne sluša neki konkretan izvođač, album ili pjesma, ali svejedno bismo da nešto svira.

Spotifyeva aplikacija nudi takozvani Car View, posebni način rada gdje su sve tipke goleme, a navigacija po sučelju vrlo pojednostavljena, s ciljem smanjenja distrakcija prilikom korištenja za vrijeme vožnje automobilom. Car View može se aktivirati ručno, ali i automatski, nakon što aplikacija prepozna da je mobitel uspostavio konekciju s Bluetooth sustavom u automobilu. Potonje funkcionira i s no name Bluetooth sustavima, koji su u auto ugrađeni naknadno, zdravoseljačkim spajanjem na AUX ulaz za zvuk.

Na dnu sučelja aplikacije u svakom trenutku dostupne su nam multimedijalne kontrole, kao i funkcija Spotify Connect, koja nam omogućuje da glazbu sa Spotifya pošaljemo na druge uređaje u kući – Chromecast, pojačalo ili AV receiver s podrškom za Spotify Connect, računalo s otvorenom stolnom aplikacijom, ili nešto peto.

Tipovi pretplate Individual 5,99 eura mjesečno

1 korisnik

Slušanje bez ograničenja i uz maksimalnu kvalitetu zvuka (do 320 kbps) Duo 7,99 eura mjesečno

2 korisnika

Slušanje bez ograničenja i uz maksimalnu kvalitetu zvuka Family 9,99 eura mjesečno

Do 6 korisnika, članova iste obitelji (bitno je da svi prilikom registracije unesu istu adresu)

Family Mix – automatski generirana playlista s objedinjenim ukusima svih članova obitelji

Spotify Kids – dodatna aplikacija s glazbom za djecu

Slušanje bez ograničenja i uz maksimalnu kvalitetu zvuka (do 320 kbps)

Tražilica

Mobilna aplikacija nudi mogućnost pretraživanja glazbe tipkanjem ili pomoću glasa

Jedan od najboljih aspekata Spotifya, a ujedno i detalj u kojem odskače od većine drugih glazbenih servisa, ugrađena je tražilica. Osim što je izuzetno brza – rezultati se prikazuju već nakon prvog upisanog slova, a nastavljaju se sužavati kako dalje unosimo tekst – iznimno je milosrdna prema tipfelerima i pogrešnim unosima. Zahvaljujući tome, redovito ćete pronalaziti izvođače, albume i pjesme čiji ste naziv unijeli s gomilom pogrešaka, ali i one čijih se naziva sjećate tek djelomično. Kod, primjerice, Tidala, takvo što je nemoguće – tamo treba biti puno precizniji prilikom pretraživanja. Rezultati pretraživanja prikazuju se podijeljeni na pjesme, izvođače, albume, playliste, podcastove, korisničke profile i žanrove, kako biste još finije mogli filtrirati ono što vas je zanimalo.

Preporuke

Spotifyev sustav preporuka sveprisutan je i dubinski integriran u svaki dio ovog servisa, počevši od kategorije “Made For You”, koja je u cijelosti sačinjena od kojekakvih personaliziranih top ljestvica i playlista, preko radijskih postaja i tjednih playlista, preko kojih nam Spotify nastoji otkriti novu glazbu, pa sve do sekcije “Fans Also Like”, koja se može razgledati kad otiđemo na profil nekog izvođača, a gdje nam biva navedeno 20 srodnih izvođača. Teško je reći što je od svega toga najzgodnije za pronalazak nove glazbe, ali sigurno je da to nije nešto s čime bi korisnici ovog servisa mogli imati problema. U aspektu preporuka i otkrivanja nove glazbe, Spotify u svijetu glazbenih servisa nema premca.

Ponuda glazbe

Čitava sekcija "Made For You" sastavljena je od personaliziranih, automatski generiranih playlista i preporuka. Ovo je odlično mjesto za otkrivanje nove glazbe

S katalogom od preko 50 milijuna pjesama, Spotify spada među najveće glazbene servise na svijetu. Pokazuje se odličnim odabirom za ljubitelje opskurnijih glazbenih žanrova i manjih bendova, bez izdavača ili pod okriljem nezavisnih izdavača. Uspjeli smo pronaći neke izvođače koje nije imao čak ni Apple Music, Spotifyev najljući konkurent, a obrnuto nam nije pošlo za rukom. Izuzetak su, naravno, ekskluzivni ugovori, koje neki izvođači, odnosno izdavači, potpisuju s pojedinim servisima, zbog kojih se njihova glazba na jednom servisu nađe nekoliko tjedana prije nego što postane dostupna drugdje. Što se ponude domaće glazbe tiče, premda to možda ne biste očekivali, Spotify obiluje takvim sadržajima – većina relevantnijih imena zastupljena je s čitavim diskografijama, a dostupna je i povelika baza ovdašnje antologije.

Savjet, koji vrijedi za Spotify i sve ostale servise: ako se bojite da nećete pronaći glazbu koju primarno slušate, svakako iskoristite besplatno razdoblje (odnosno besplatnu inačicu, u slučaju Spotifya) kako biste provjerili nudi li se ono što vas zanima.

Kvaliteta zvuka

Opcije prilikom pregledavanja izvođača unutar mobilne aplikacije

Spotify glazbu pohranjuje u formatu Ogg Vorbis. Kada birate kvalitetu zvuka u stolnoj aplikaciji, postavka “Normal” rezultira streamom u 96 kbps, “High” daje stream u 160 kbps, a “Very High” rezultira reprodukcijom u 320 kbps. U mobilnoj aplikaciji postoji još i opcija “Low”. Tu se radi o bitrateu od samo 24 kbps, rezerviranom za korisnike s vrlo ograničenim podatkovnim paketima unutar njihovih mobilnih pretplata. Kad se glazba sluša preko internetskog preglednika, ili se casta na Google Chromecast, ima kvalitetu od 256 kbps (AAC). Za korisnike besplatne varijante Spotifya, kvaliteta zvuka limitirana je na 128 kbps (browser i Chromecast), odnosno 160 kbps (stolna i mobilna aplikacija).

U svim navedenim slučajevima Spotify barata lossy audiodatotekama, iz čega je sasvim jasno da se u smislu kvalitete zvuka ipak ne može mjeriti sa servisima kao što su Deezer HiFi i Tidal HiFi. Tome unatoč, nipošto ga ne treba otpisati – morat ćete imati prilično dobar audiosustav da biste mogli razaznati manjkavosti reprodukcije u 320 kbps, odnosno da biste čuli razliku u odnosu na istu pjesmu s Deezera HiFi ili Tidala HiFi. Teško je navesti neku konkretnu brojku, ali recimo da ta razlika postaje čujna na sustavima od oko 10.000 i više kuna. S time na umu, za veliku većinu korisnika kvaliteta zvuka na Spotifyu više je nego dovoljno dobra. Štoviše, zahtjevniji slušači također nerijetko biraju upravo njega, jer zvuči “dovoljno dobro”, a intuitivniji je za korištenje od konkurenata.

Upload i download

Skidanje glazbe moguće je preko Spotifyeve mobilne aplikacije, čime se omogućuje njeno preslušavanje s ciljem štednje mobilnog prometa (ili u slučajevima kad mobilna mreža ili Wi-Fi nisu dostupni). Možemo odabrati kvalitetu u kojoj će glazba biti skinuta, o čemu će izravno ovisiti zauzeće memorije na mobilnom uređaju. Naravno, skinuta glazba ne može se otvoriti ni u jednoj drugoj aplikaciji osim Spotifyeve vlastite, niti su datoteke dostupne za druge oblike manipulacije. Zgodno je to što se može aktivirati sinkronizacija čitavih playlista, čime se postiže da aplikacija automatski skida sve što u nju dodajemo, bez potrebe da ručno pokrećemo taj postupak.

Spotify dozvoljava i lokalni upload glazbe, dakle, dodavanje izvođača i pjesama koji nisu dio ponude servisa. Glazba koju dodate tako ne uploada se u cloud pa ne postaje automatski dostupna na uređajima na kojima se fizički ne nalazi, ali postoji način da to ipak postignete: odaberite lokalne sadržaje nakon dodavanja u Spotify, ubacite ih u playlistu te potom otvorite tu playlistu na mobilnom uređaju i namjestite da se preuzme (Download).

Integracija s drugim uređajima

Spotify Connect jedna je od najboljih funkcija ovog servisa. Omogućava nam da glazbu brzo i lako prebacujemo između uređaja u kući, ali i da mobitelom/tabletom (ili stolnim/prijenosnim računalom) upravljamo onime što svira

U smislu povezanosti uređaja na kojima se koristi, Spotify je apsolutno najbolji glazbeni servis u egzistenciji. Tome je tako zbog servisa Spotify Connect. Dotični možemo zamisliti kao sponu između svih Spotifyevih stolnih i mobilnih aplikacija te web-svirača, koja funkcionira tako da iz bilo kojeg od navedenih mjesta možemo puštati glazbu na bilo koje drugo mjesto. Primjerice, ako vam glazba svira na računalu, a želite ju prebaciti na kućno kino, gdje imate AV receiver s podrškom za Spotify Connect (većina novijih modela), jednostavno ćete uzeti mobitel i unutar Spotifyeve aplikacije odabrati da se ona reproducira na vašem kućnom kinu. Uočite da u ovom primjeru zapravo imamo sinergiju triju uređaja: računala na kojem je glazba svirala, AV receivera na kojem će zasvirati, te mobitela, koji se u ovom primjeru koristi kao svojevrsni daljinski upravljač. Isto tako možete, primjerice, slušati glazbu na slušalicama, koje su žicom ili preko Bluetootha povezane s vašim mobitelom, te tada na računalu otvoriti Spotifyevu aplikaciju i prebacivati se između pjesama, playlista i ostalog. Ovo je vrlo korisno u uredima, gdje baš nije zgodno neprestano prčkati po mobitelu. Naravno, Spotify podržava i castanje na Chromecast. Zbog puke globalne popularnosti Spotifya kao glazbenog servisa, podršku za Spotify Connect nude brojni AV receiveri, moderna pojačala, mrežni streameri, pametni zvučnici i svi ostali uređaji koji mogu na ovaj ili onaj način reproducirati glazbu.

Društvena komponenta

Društvena komponenta relativno je marginalna. Prilikom pregledavanja prijatelja možemo vidjeti što su zadnje slušali te koje playliste dijele s javnošću

Spotifyeva društvena komponenta nije pretjerano naglašena ni bitna, ali postoji. Servis se može povezati s Facebookom, a prijatelje je moguće pronaći i direktno, tako da u tražilicu unesete “spotify:user:korisničkoime”. Što će se događati nakon što počnete pratiti prijatelja, ovisit će o njegovim postavkama privatnosti. Ako im profil nije zaključan, moći ćete vidjeti što trenutačno i u posljednje vrijeme slušaju, koga prate, tko njih prati te koje playliste prate i dijele sa svojim pratiteljima. Sve pjesme, albumi, izvođači i playliste unutar Spotifya mogu se podijeliti na drugim društvenim mrežama (Facebook, Messenger, Twitter, Telegram, Skype, Tumblr), a podržano je i dijeljenje pomoću linkova, koji će vaše prijatelje odvesti u Spotifyev web-svirač.

Dodatne mogućnosti

Premda cjepkanje servisa na manje, funkcijama ograničene dijelove, ne zvuči pretjerano pametno, Spotify se ne boji takvih poteza, tako da se na Play Storeu i App Storeu mogu pronaći aplikacije Spotify Kids i Spotify Stations. Prva je fokusirana na glazbu za djecu (nema pjesama s eksplicitnim tekstovima, naglasak na popularnim dječjim pjesmama), a druga posve eliminira faktor pretraživanja te nastoji rekreirati iskustvo slušanja radijskih postaja.

Kad pregledavamo nekog izvođača, osim najpopularnijih pjesama i svih dostupnih albuma, nudi nam se iznimno korisna kategorija "Fans Also Like". Ovdje ćete pronaći 20 srodnih izvođača

Moguća je integracija s dvije najpopularnije aplikacije za cestovnu navigaciju, Google Maps i Waze. Kad se ona aktivira, kontrole za Spotify pokazuju se unutar navigacije, što nam omogućuje pauziranje i preskakanje pjesama bez izlaska iz same navigacije.

Vrijedi spomenuti i Spotifyevu povezanost sa servisom Genius. Dotična se manifestira kad se neka popularnija pjesma pusti unutar mobilne aplikacije ili casta na veliki ekran. Na ekranu uređaja tada se ispisuju riječi pjesme, kao i zanimljivosti vezane uz njezin nastanak, objašnjenja referenci i slične zanimljivosti. Kažimo, najzad, da servis nudi i tisuće podcastova, koji se mogu preslušavati i pratiti, umjesto da se za to koristi neka vanjska aplikacija.

ZLATNI SAVJET Ako već koristite neki glazbeni servis, prelazak na Spotify može vam se činiti prilično napornim. Malo tko će imati volje iznova favorizirati bendove, albume i pjesme, kreirati playliste te se baviti drugim oblicima personalizacije čitavog servisa, što je esencijalno za njegovo ugodno korištenje. Srećom, tu u pomoć priskaču servisi za migraciju sadržaja, među kojima nam se najviše svidio Soundiiz. Nakon što kreirate korisnički račun i upišete podatke za glazbene servise koje koristite (primjerice, Deezer i Apple Music), jednostavno ćete moći odabrati što da se prebaci između njih. Ako Soundiiz koristite u besplatnoj varijanti, bit ćete ograničeni na prebacivanje playlista. Može se prebacivati samo jedna po jedna, s ograničenjem od 200 pjesama po prebacivanju. Uz dovoljno strpljenja, uspjet ćete prebaciti sve playliste i pjesme, ali ako ih imate mnogo, a htjeli biste prebaciti i sve favorite, tada valja razmisliti o pretplaćivanju na Soundiiz, što će vas koštati 4,5 dolara (oko 30 kuna). Kad se pretplatite, dobit ćete mogućnost prebacivanja svog sadržaja između dviju odabranih platformi u samo nekoliko klikova, bez ograničenja broja pjesama te s opcijom aktivacije neprestanog sinkroniziranja željenih playlista. Kad obavite migraciju, pretplatu na Soundiiz možete slobodno otkazati, zato što vam više neće biti potrebna. Podržani su svi relevantni glazbeni servisi, poput Apple Musica, Deezera, Tidala, Spotifya, YouTube Musica.

Ukupni dojam

S gigantskom bazom glazbe, izvrsnom stolnom i mobilnom aplikacijom, moćnom tražilicom, nizom korisnih dodataka te jedinstvenom funkcijom Spotify Connect, koja omogućuje dubinsku integraciju Spotifya s drugim uređajima u kući, Spotify je ponajbolji glazbeni servis na tržištu. Premda ga konkurenti poput Deezera i Tidala u svojim najvišim pretplatnim modelima premašuju kvalitetom zvuka, Spotify još uvijek zvuči vrlo dobro ili odlično, a istodobno nudi neke mogućnosti koje se kod konkurencije ne dobivaju.