Zagrebačka banka uvela uslugu Instant plaćanje

Zagrebačka banka izvijestila nas je kako je uvela uslugu Instant plaćanje za sve svoje privatne i poslovne korisnike koji kod njih imaju otvorene transakcijske račune. Plaćanja se mogu provoditi do maksimalnog iznosa do 100 tisuća kuna, a Instant plaćanja unutar Hrvatske moguća su samo u kunama. Bitna je karakteristika nove usluge u tome da se plaćanja provode svaki dan, uključujući vikende, blagdane i praznike.

Klijenti Zagrebačke banke tako će moći izvršiti svoje transakcije u gotovo realnom vremenu, u samo nekoliko sekundi, pri čemu primatelji mogu imati račune u određenim drugim bankama. Instant plaćanja izvršavaju se on-line bankarstvom putem mobilne aplikacije (m-zaba) i Interneta (e-zaba), kroz postojeće forme naloga, označavanjem opcije "Instant plaćanje". Ispunjavanje naloga za Instant plaćanja u potpunosti je isto kao i kod standardnih naloga, a platitelj pritom odmah može vidjeti je li njegovo plaćanje uspješno izvršeno.

U praksi, to bi trebalo olakšati klijentima koji će imati potrebu u petak navečer uplatiti novac osobi koja ima transakcijski račun u drugoj banci. Ranije bi za obradu takve uplate bilo potrebno čekati do ponedjeljka, no uvođenjem ove usluge, novac će na računu primatelja biti raspoloživ odmah, pojasnili su iz Zabe.

Napominjemo da iz Zagrebačke banke, uz obavijest o dostupnosti nove usluge, nisu objavili iznos naknade za nju.

Finin sustav NKSInst

Plaćanja se izvršavaju putem sustava NKSInst, nacionalnog klirinškog sustava za instant plaćanja koji je razvila Financijska agencija, a odobrila Hrvatska narodna banka. Instant plaćanja moguća su između Zagrebačke banke i drugih banaka uključenih u NKSInst sustav. Isto vrijedi i za instant uplate iz drugih banaka u NKSInst sustavu koje se izvršavaju na transakcijske račune klijenata Zagrebačke banke.