Google nezakonito špijunirao djecu pa platio nagodbu

Google je pristao na nagodbu od 30 milijuna dolara u SAD-u zbog optužbi da je nezakonito prikupljao podatke od maloljetnih korisnika YouTubea za ciljano oglašavanje.

Drago Galić srijeda, 27. kolovoza 2025. u 08:07

U tužbi pred američkim sudom se tvrdi da je Google pratio osobne podatke djece mlađe od 13 godina bez odgovarajućeg roditeljskog pristanka, što predstavlja kršenje Zakona o zaštiti privatnosti djece na internetu (COPPA). Tehnološki div poriče bilo kakvu krivnju, ali se odlučio za nagodbu od 30 milijuna dolara, prenosi Reuters.

Povijest se ponavlja jer je Google još 2019. godine također sklopio jednu nagodbu s američkom Federalnom trgovinskom komisijom (FTC), plativši 170 milijuna dolara zbog navodnog prikupljanja podataka od maloljetnika na YouTubeu bez roditeljskog dopuštenja.

Tužitelji u nedavnom slučaju tvrdili su da je Google, unatoč tom prethodnom sporazumu, nastavio prikupljati podatke od djece, čime je godinama kršio savezne zakone.

Nedavno je YouTube izazvao nemir testiranjem umjetne inteligencije u SAD-u za prepoznavanje osoba mlađih od 18 godina na temelju onoga što gledaju. Kako bi zaobišla tradicionalnu metodu ispunjavanja datuma rođenja, platforma sada ispituje vrste gledanih videozapisa, ponašanje pri pretraživanju i povijest računa kako bi procijenila dob korisnika.

Skupna tužba obuhvaća američku djecu mlađu od 13 godina koja su gledala YouTube videozapise između srpnja 2013. i travnja 2020. Prema pravnom timu koji zastupa tužitelje, čak 35 do 45 milijuna ljudi moglo bi imati pravo na odštetu.

S godišnjim prihodom od 384 milijarde dolara u 2024. godini, 30 milijuna dolara vjerojatno neće imati velik utjecaj na Google. Možda čak neće nadmašiti ni dobit ostvarenu izravno od kršenja za koja je optužen.

Oni koji uspješno podnesu zahtjev mogli bi dobiti između 10 i 60 dolara svaki, ovisno o konačnom broju potvrđenih zahtjeva i nakon odbitka pravnih troškova i naknada.



