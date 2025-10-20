Googleova inicijativa za zamjenu kolačića, Privacy Sandbox, potpuno je ugašena

Trnovit put razvoja i neprihvaćanje od strane korisnika, ali i marketinškog i izdavačkog sektora, označili su kraj za Googleov "revolucionarni" plan zamjene internetskih kolačića

Googleova inicijativa Privacy Sandbox, pokrenuta 2019. godine s ciljem razvoja tehnologija za zaštitu privatnosti koje bi zamijenile kolačiće trećih strana (third-party cookies) na Internetu, službeno je obustavljena u svojem izvornom obliku. Ova vijest dolazi nakon što je tvrtka objavila da će u pregledniku Chrome zadržati svoj trenutačni pristup koji korisnicima nudi izbor oko dopuštanja kolačića trećih strana, što je bilo objavljeno ranije ove godine.

Gasi se cijeli projekt

Prema novoj službenoj objavi, Google je tražio opsežne povratne informacije od "ekosustava" kako bi donio informiranu odluku o daljnjoj sudbini za Privacy Sandbox API-je i tehnologije. "Povratne informacije koje smo primili produbile su naše razumijevanje o tome što može donijeti najveću vrijednost za tvrtke, programere i korisnike", priopćio je Google, najavljujući zaokret u toj domeni i promjene postojećih API-ja.

Odlučeno je, dakle, da će cijela inicijativa Privacy Sandbox, zajedno s desetak popratnih tehnologija – biti napuštena. Ništa od onoga što su razvijali posljednjih šest godina više neće biti prisutno u Chromeu u tom obliku niti će se inicijativa više igdje isticati kao aktivna.

Fokus na mjerenju i privatnosti

Iz Googlea su istaknuli da su od marketinških stručnjaka i izdavača dobili jasne uvide u važnost skaliranih rješenja za mjerenje, koja su ključna za razumijevanje utjecaja oglašivačkih kampanja i vrijednosti različitih publika. Google vjeruje da predloženi interoperabilni standard za atribuciju ima potencijal podržati taj cilj na način koji čuva privatnost te će nastaviti raditi na njemu kroz procese web standarda u suradnji s ostalim dionicima, uključujući proizvođače internetskih preglednika.

The Privacy Sandbox tools being eliminated include:

▪️ Attribution Reporting API for both @googlechrome and @Android

▪️IP Protection

▪️On-Device Personalization

▪️Private Aggregation

▪️Protected Audience API for Chrome and Android — ADWEEK (@Adweek) October 17, 2025

Osim mjerenja, zabilježen je i interes za istraživanjem o tome kako preglednici mogu pomoći ekosustavu u rješavanju loših web iskustava. Prepoznati su i zahtjevi izdavača za boljim kontrolama koje mogu pomoći u zaštiti podataka, ali uz izgradnju povjerenja korisnika. Google namjerava raditi s industrijom na identifikaciji najvrjednijih značajki, koristeći pritom "saznanja iz umirovljenih tehnologija Privacy Sandboxa".