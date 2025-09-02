Gotovo dva milijuna eura na raspolaganju poduzetnicima za jačanje kibernetičke sigurnosti

Prvi put od osnutka CARNET dodjeljuje bespovratna sredstva za unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti mikro, malih i srednjih poduzeća, u jeku strožih regulatornih zahtjeva i rastućih kibernetičkih prijetnji

Bug.hr utorak, 2. rujna 2025. u 10:37

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, prvi put od svojeg osnutka objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru projekta Deploying Croatian National Coordination Center. Projekt je financiran iz Programa Digitalna Europa, a vrijednost mu je 1,97 milijuna eura, što će biti dodijeljeno u obliku bespovratnih sredstava.

Za sigurnost malih poduzeća

Cilj Poziva je omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima unapređenje interne sigurnosti i jačanje kompetencija zaposlenika u području kibernetičke sigurnosti. Projekti se financiraju po stopi od 50% prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 7.500 eura, a najveći 60.000 eura. Ukupna vrijednost pojedinačnog projekta tako može biti između 15.000 i 120.000 eura.

Prijavitelji mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća sa sjedištem u Hrvatskoj, registrirana najmanje godinu dana prije objave Poziva. Po potpisu ugovora korisnici ostvaruju pravo na predfinanciranje u visini do 50% dodijeljenih bespovratnih sredstava. Projekti mogu trajati do 12 mjeseci. Rok za podnošenje prijava je 21. studenoga 2025. godine. Potpisivanje ugovora očekuje se u ožujku 2026., a završetak projekata predviđen je za ožujak 2027.

"CARNET,  kao Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti, prvi put od osnutka objavljuje Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Financijska potpora dolazi u trenutku kada su pred poduzećima značajni regulatorni zahtjevi, a kibernetičke prijetnje sve složenije. Prema izvješću Europske komisije za 2025. godinu, Hrvatska bilježi značajan napredak u području kibernetičke sigurnosti, koja postaje sve važnija za jačanje tehnološke konkurentnosti država članica EU, ali i same Unije u cjelini. Izuzetno nam je zadovoljstvo što CARNET u ovom segmentu ima vrlo važnu ulogu", istaknuo je Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.

Republika Hrvatska je među prvim državama članicama u nacionalno zakonodavstvo prenijela i detaljno razradila provedbu NIS2 direktive kroz Zakon o kibernetičkoj sigurnosti i Uredbu o kibernetičkoj sigurnosti, pa ovaj poziv dolazi u vrijeme kad je poduzetnicima u implementaciji potrebna edukacija.

"Uz financijsku podršku Europske unije, MSP-ovi kroz konkretne projekte imaju priliku jačati digitalnu otpornost svojih organizacija unapređenjem internih sigurnosnih procesa i osnaživanjem kapaciteta u području kibernetičke sigurnosti. Prijaviti se mogu poduzetnici, bez obzira na tip djelatnosti, kako bi financirali certificiranje i usklađivanje sustava, samoprocjenu kibernetičke sigurnosti, edukaciju zaposlenika u području kibernetičke sigurnosti te sigurnosna testiranja", pojasnila je Vlatka Marčan, pomoćnica ravnatelja za Nacionalno koordinacijsko središte.



