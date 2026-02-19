iPad Pro možda bez veće nadogradnje još godinama

Iako iPad Pro možda neće dobiti velike nadogradnje i vizualne promjene, ipak se očekuje da će M6 modeli na tržište stići do kraja ove ili 2027. godine

Matej Markovinović četvrtak, 19. veljače 2026. u 01:19
📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Prema novim glasinama iz Kine, Appleova najjača linija tableta, iPad Pro, mogla bi ostati bez značajnije nadogradnje još nekoliko godine.

Jedan od ključnih razloga za sporiji razvoj navodno su rastući troškovi proizvodnje OLED panela. Naime, najnoviji modeli iPada Pro koriste Ultra Retina Tandem OLED tehnologiju s dvostrukim slojem organskih dioda, što omogućuje višu svjetlinu i dulji vijek trajanja zaslona, ali istovremeno povećava cijenu proizvodnje.

Uz to, spominje se i ograničen rast prodaje u premium segmentu tableta, što dodatno smanjuje pritisak na Apple da ubrzano uvodi veće hardverske promjene.

Treba imati na umu da je Apple i prije znao ostaviti iPade Pro bez većih redizajna kroz dulje razdoblje. Podsjećamo da je iPad Pro prvi puta doživio veliki redizajn 2018. godine, a zatim ponovno 2024. s generacijom temeljenom na M4 SoC-u. Trenutno su aktualni modeli od 13 i 11 inča koje pogoni Appleov M5.

