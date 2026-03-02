iPad Air sada dolazi i s M4 SoC-om

Apple je osvježio iPad Air koji po novome dolazi s M4 SoC-om i N1 čipom za bežično povezivanje. Početna cijena mu je ostala ista kao i kod prošlogodišnjeg M3 modela

Matej Markovinović ponedjeljak, 2. ožujka 2026. u 20:06
iPad Air M4 📷 Foto: Apple
iPad Air M4 Foto: Apple

Apple je predstavio novi iPad Air koji sada pokreće M4 SoC, isti onaj koji se nalazi u 7. generaciji iPada Pro te u modelima MacBooka Pro, Aira i Maca Minija. Time je Apple dodatno ojačao svoju srednju klasu tableta i smanjio jaz u odnosu na Pro modele.

Prema službenim informacijama, novi iPad Air s M4 SoC-om donosi do 30 posto bolje performanse u odnosu na prethodni model s M3 SoC-om. Uz snažniji čip, tablet dobiva i Appleov N1 čip za bežično povezivanje, čime su podržani Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. Mobilne verzije također su opremljene i C1X modemom, za koji Apple tvrdi da omogućuje do 50 posto brži prijenos podataka uz 30 posto manju potrošnju energije.

Novi iPad Air i dalje koristi Liquid Retina zaslon s odličnom reprodukcijom boja (P3) i True Tone tehnologijom, ali ne prelazi na OLED ili ProMotion, što znači da zadržava standardnu IPS LED tehnologiju kao i prethodnik. Dakle, frekvencija osvježavanja od 120 Hz i dalje ostaje rezervirana samo za iPad Pro.

iPad Air M4 📷 Foto: Apple
iPad Air M4 Foto: Apple

Što se baterije tiče, Apple tradicionalno ne otkriva točnu brojku kapaciteta za nove modele, ali se očekuje da će iPad Air pružiti do oko 10 sati autonomije kod web pregledavanja i gledanja videa na Wi-Fiju, slično kao prošlogodišnji model.

Kad se već spominje prošlogodišnji model, istaknimo da su početne cijene ostale iste. To bi značilo da će početni, 11-inčni iPad Air M4 od 128 GB koštati 700 eura u Wi-Fi verziji te 870 eura u verziji s LTE-om. Veći, 13-inčni model bit će dostupan s istom količine pohrane po cijeni od 950 eura, odnosno 1.120 eura za LTE verziju.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi