iPad Air sada dolazi i s M4 SoC-om

Apple je osvježio iPad Air koji po novome dolazi s M4 SoC-om i N1 čipom za bežično povezivanje. Početna cijena mu je ostala ista kao i kod prošlogodišnjeg M3 modela

Apple je predstavio novi iPad Air koji sada pokreće M4 SoC, isti onaj koji se nalazi u 7. generaciji iPada Pro te u modelima MacBooka Pro, Aira i Maca Minija. Time je Apple dodatno ojačao svoju srednju klasu tableta i smanjio jaz u odnosu na Pro modele.

Prema službenim informacijama, novi iPad Air s M4 SoC-om donosi do 30 posto bolje performanse u odnosu na prethodni model s M3 SoC-om. Uz snažniji čip, tablet dobiva i Appleov N1 čip za bežično povezivanje, čime su podržani Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. Mobilne verzije također su opremljene i C1X modemom, za koji Apple tvrdi da omogućuje do 50 posto brži prijenos podataka uz 30 posto manju potrošnju energije.

Novi iPad Air i dalje koristi Liquid Retina zaslon s odličnom reprodukcijom boja (P3) i True Tone tehnologijom, ali ne prelazi na OLED ili ProMotion, što znači da zadržava standardnu IPS LED tehnologiju kao i prethodnik. Dakle, frekvencija osvježavanja od 120 Hz i dalje ostaje rezervirana samo za iPad Pro.

iPad Air M4 Foto: Apple

Što se baterije tiče, Apple tradicionalno ne otkriva točnu brojku kapaciteta za nove modele, ali se očekuje da će iPad Air pružiti do oko 10 sati autonomije kod web pregledavanja i gledanja videa na Wi-Fiju, slično kao prošlogodišnji model.

Kad se već spominje prošlogodišnji model, istaknimo da su početne cijene ostale iste. To bi značilo da će početni, 11-inčni iPad Air M4 od 128 GB koštati 700 eura u Wi-Fi verziji te 870 eura u verziji s LTE-om. Veći, 13-inčni model bit će dostupan s istom količine pohrane po cijeni od 950 eura, odnosno 1.120 eura za LTE verziju.