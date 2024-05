Microsoft Build 2024: Fokus na AI i Copilot, ali kako implementirati sigurno, dostupno, isplativo

Microsoft je ovaj tjedan završio svoju trodnevnu godišnju konferenciju Build za developere. Počelo je s predstavljanjem novih verzija modela Surface dizajniranih sa Qualcommovim Snapdragon procesorima i optimizirani AI verziju Windowsa. Nastavilo se listom ugradnji i novih funkcionalnosti, pogledajte listu na kraju ovog teksta.

Tri opasnosti

Međutim, Microsoftova glavna ideja cijele konferencije je bila kako se predstaviti kao kompanija koja prihvaća umjetnu inteligencije kao svoj novi bitak, jer, budimo realni, to je biti ili ne biti za njenu budućnost. Poruke je korisnicima poslala poglavito kroz adaptaciju svog AI asistenta, Copilota koji je dotakao gotovo sve proizvode i usluge koje nudi.

Prema tomu kako je Microsoft predstavljao, izgleda da je adaptacija jednostavan proces, međutim, trebat će dosta vremena da korisnici shvate, i što je najvažnije, donesu odluku da se pretplate na nove ponude. Postoji velika opasnost, ako se žuri, da se brendu dogodi ono sto se sada dogadja s Googlovim sažecima, ismijavanje i kritike.

Tri su glavne opasnosti koje mogu baciti sjenu na glamur predstavljanja na prošlom Buildu.

Osigurati dostupnost

Prvo, implementacija i moguće pogreške koje mogu, ako nije sve studiozno testirano, srušiti cijele sustave. Na toliko frontova na koliko se Microsoft proteže, moguće je da negdje pukne karika i sve ode nizbrdo. Recimo, kao što se dogodilo s prekjučerašnjim problemima kada gotovo 24 sata nisu bili dostupni neki servisi. Nakon više od 24 sata prekida rada, Microsoftove usluge Bing, Copilot i Copilot u sustavu Windows ponovno su online ali bez objavljenih informacija o tome što je uzrokovalo problem. Masovni prekid rada uglavnom je pogodio korisnike u Aziji i Europi.

Nedostupan Bing

Tijekom prekida, Bing.com je pokazao ili praznu stranicu ili pogrešku HTTP koda 429, iako je izravna Bing pretraga i dalje radila. DuckDuckGo, koji koristi Bing AI, također je bio izvan mreže s porukom o pogrešci, "Došlo je do pogreške pri prikazivanju rezultata pretraživanja. Pokušajte ponovo." ChatGPT-a, koji pokreće Bing, također nije radio, što je potvrdio OpenAI. Sve to navodi je negdje učinjena greška uzrokovana ljudima koji su napravili te sustave. Ako se pogleda impozantna lista s Builda i najavljenih novosti, valja se upitati, je li moguće sve to implementirati bez da se sustavi polome ili počnu halucinirati.

Obraniti od hakera

Svaka implementacija, ma kako sustav ili aplikacija bili mali, treba proći rigorozno testiranje, a bojaznost je da Microsoft jednostavno neće imati ni vremena, ni ljudskih resursa da to obavi. Trebalo bi provesti u najmanju ruku tzv. Black-Box/White-box sigurnosna testiranja, što uključuje i pokušaj penetracije i analizu koda da bi se otkrile skriveni propusti. Ne radi se o tome da Microsoft ne zna to napraviti ili ignorira taj korak. Opet je u igri žurba koja može lako dovesti do developerskih previda. Ili, sve je dizajnirano u stisci da se predstavi na Buildu i nije se imalo vremena hladne glave promisliti da li je to uopće dobra ideja.

Recall, ugrađeni keylogger?

Primjer je nova funkcionalnost u Windowsima 11, zvana Recall pokretana umjetnom inteligencijom, zapravo reciklirana ideja s vremenske trake. Predstavljena tijekom Build konferencije kao pomoć pri pretrazi odnosno "prisjećanje" na podatke koji su negdje spremljeni. A spremaju se tako da sustav napravi snimku ekrana aktivnog prozora svakih nekoliko sekundi i bilježeći sve što se radi, unazad do tri mjeseca. Ove će snimke analizirati jedinica za neuronsku obradu (NPU) na uređaju i AI model za izdvajanje podataka iz snimke ekrana. Podaci se spremaju u semantičkom indeksu, i omogućavaju korisnicima Windowsa pregledavanje i pretraživanje. Microsoft je naveo da su svi ovi podaci šifrirani korištenjem BitLockera koji je povezan s korisničkim Windows računom i da se ne dijele s drugim korisnicima na istom uređaju.

Recall Izvor: Microsft

Bojazan stručnjaka je da bi zlonamjerni softver mogao jednostavno ukrasti bazu podataka Recalla i učitati je na vlastite poslužitelje za analizu. Ili ako hakeri nekako „ušetaju“ u sistem, mogu koristiti Recall kao keylogger "zapečen u Windowsima" i krasti sve što prođe ekranom.

Hoće li se isplatiti?

Microsoft živi od prodaje licenci velikim korisnicima ali teško je predvidjeti kako će oni reagirati na nove cijene. Na primjer, pretplata na Copilot i pridružene servise i aplikacije košta 30 dolara, ali veliki korisnici kad kupuju desetke tisuća licenci, plaćaju puno manje, no opet su u pitanju velike financijske odluke. Kad investitori slušaju velike planove kao što su predočeni na konferenciji, nije im jasno kako će se i kada sva ulaganja isplatiti. Investitori, ne samo Microsoftovi, su postali sve zabrinutiji zbog rastućih kapitalnih izdataka potrebnih za razvoj AI usluga i potencijalno sporo isplaćivanje uloženog.

Očekuje se da će Microsoftova transformacija na umjetnu inteligenciju trajati barem nekoliko godina, a za investitore to je dugi rok čekanja. Stoga će Microsoft učiniti sve što može kako bi Copilot što prije zaživio u hardveru i softveru, a to nas opet vraća na početak, i žurbu u kojoj su se našli.

Microsoft Fabric Izvor: Microsoft