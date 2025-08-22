Nadogradnje Windowsa prave probleme

U skladu s tradicijom i narodnim običajima, Microsoft je u kolovoskim ažuriranjima Windowsa donio nove bugove, jedan lakši i rješiv, a drugi teži i za sada nerješiv…

Prvo problematično ažuriranje KB5063875 je malo sigurnosno ažuriranje za starije verzije Windowsa 10 i 11 a pokvarilo je ugrađene funkcije resetiranja i oporavka koje se koriste za vraćanje Windows instalacije na tvorničke postavke. Nakon instaliranja ažuriranja, korisnici Windowsa 11 23H2 i 22H2 te Windowsa 10 22H2 koji su pokušali resetirati računala na ranije postavke vidjeli bi da se proces tiho prekida bez objašnjenja.

Microsoft je riješio ovaj problem ažuriranjem KB5066189—problem je otvoren 18. kolovoza i označen kao riješen 19. kolovoza—tako da ako još uvijek imate problema, provjerite ažuriranje koje će popraviti vaše ažuriranje.

Drugi problem koji neki korisnici doživljavaju potencijalno je ozbiljniji i za sada nema rješenja. Prema Tom's Hardwareu, u nekom trenutku nakon instaliranja ažuriranja KB5063878 na Windows 11 24H2, neki korisnici počeli su primjećivati probleme s velikim prijenosima datoteka na nekim SSD diskovima (neki korisnici, neki diskovi… čini se da će rješenje buga biti prava poslastica za Microsoftov tim…).

Prilikom instaliranja velikog ažuriranja za Cyberpunk 2077, veliku igru koja zahtijeva desetke gigabajta prostora za pohranu, Windowsi ne vide SSD na koji je igra instalirana.

Problemi su navodno izraženiji na diskovima koji su više od 60 posto puni, prilikom prenošenja najmanje 50 GB podataka. Većina SSD diskova bila je ponovno vidljiva nakon ponovnog pokretanja sustava, iako jedan—2TB Western Digital SA510 disk—nije se vratio nakon ponovnog pokretanja.

Microsoft još nije dodao SSD problem na svoj popis poznatih problema s Windowsom.

Proizvođač SSD kontrolera Phison također istražuje problem.