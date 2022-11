Bob Dylan "potpisivao" knjige uz pomoć robota za autograme

Američki izdavač knjiga Simon & Schuster nedavno je izdao knjigu proslavljenog glazbenika i Nobelovca Boba Dylana, The Philosophy of Modern Song. U svoju su ponudu tada uvrstili i posebno, ograničeno izdanje te knjige od 900 primjeraka, koji su prodavani po cijeni od nezanemarivih 599 dolara. Razlika ovog ekskluzivnog izdanja od standardnog bila je u tome što je svaku od 900 knjiga autor "vlastoručno potpisao". Zahvaljujući kultnom statusu ove 81-godišnje glazbene legende, knjige su se vrlo brzo rasprodale, da bi nedavno bio otkriven problem s njima.

Obožavatelji Dylanovog lika i djela uočili su da su autogrami u njihovim knjigama ne samo slični, nego – potpuno identični, što ne bi trebao biti slučaj ako je potpis autohton. Kako se ubrzo nakon tog otkrića doznalo, glazbenik nije zaista vlastoručno potpisao knjige, već je za to iskoristio robota Autopen.

Automatizirano potpisivanje

Autopen nije novi izum, a koristi se upravo za ove svrhe. Njegov je zadatak, korištenjem olovke ili drugog pisaćeg sredstva, replicirati nečiji potpis na automatiziran način. Time se dobiva robotskom rukom ispisan autogram, koji na knjigama nije bio otisnut u procesu tiska, ali nije niti originalan, autorov, i kao takav na kolekcionarskom tržištu ne vrijedi gotovo ništa u usporedbi s originalom.

Autopen je do sada korišten u brojne svrhe, primarno za potpisivanje manje važnih dokumenata, pisama i slično, a u različitim oblicima taj uređaj koristi se već više od 200 godina. Koristili su ga i brojni američki predsjednici, a Barack Obama bio je prvi među njima, koji je na taj način potpisao neki službeni zakonodavni dokument, što su neki bili prozvali neustavnim.

Uređaj je kao mehanički sustav za repliciranje potpisa patentiran još 1803. godine, a danas se koristi u modernijem, elektromehaničkom obliku. Njegov današnji proizvođač, The Autopen Company, navodi da on štedi vrijeme, olakšava potpisivanje s bilo kakvom olovkom i na bilo kakvoj površini (od knjiga do lopti ili bejzbolskih palica), na pouzdan i efikasan način, uz potpisivanje i do 1.000 papira na sat.

Autopen nekad i danas

Međutim, jasno je kako autogrami umjetnika u knjigama imaju dodanu vrijednost, pa je isto tako razumljivo da se kolekcionarima nije svidjelo što su velik novac platili za automatiziranu repliku Dylanovog potpisa. Glazbenik se ispričao, kao razloge za korištenje Autopena naveo je globalnu pandemiju i vlastitu vrtoglavicu koja ga muči posljednjih godina, dok je izdavač obećao svim kupcima tako potpisane knjige vratiti novac.