Nizozemska vlada izvanrednim potezom preuzela kontrolu nad kineskim proizvođačem čipova Nexperia

Zbog straha od prijenosa ključnih tehnologija matičnoj kompaniji i "ozbiljnih nedostataka u upravljanju", nizozemska Vlada aktivirala je izvanredni zakon i preuzela kontrolu nad kineskom tvrtkom

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 13. listopada 2025. u 14:28

Nizozemska vlada poduzela je neuobičajen i svakako izvanredan korak – preuzela je kontrolu nad tamošnjim proizvođačem poluvodiča Nexperia, tvrtkom u kineskom vlasništvu koja proizvodi čipove za automobilsku i elektroničku industriju. Ministar gospodarstva pozvao se u utorak, 30. rujna, na Zakon o dostupnosti dobara, navodeći kao razlog za takav potez "ozbiljne nedostatke u upravljanju" unutar tvrtke. Nexperia je jedan od najvećih svjetskih proizvođača jednostavnih računalnih komponenti poput dioda i tranzistora, iako razvija i naprednije tehnologije usmjerene na korištenje čipova za učinkovitiju izradu baterija.

Službena odluka uslijedila je zbog zabrinutosti da bi moglo doći do prijenosa ključne tehnologije kineskoj matičnoj tvrtki Wingtech. Nizozemske vlasti istaknule su da gubitak tih tehnoloških sposobnosti na nizozemskom i europskom tlu predstavlja rizik za nacionalnu i europsku gospodarsku sigurnost. Vijest je odmah po objavi, ovog ponedjeljka, izazvala reakciju na tržištu, što je dovelo do pada dionica Wingtecha na burzi u Šangaju za oko 10%.

Drastične mjere

Aktiviranjem spomenutog zakona, koji se primjenjuje u iznimno rijetkim situacijama, nizozemski ministar gospodarstva dobio je ovlasti blokirati ili poništiti odluke uprave Nexperije, tvrtke sa sjedištem u Nijmegenu. Cilj je "spriječiti poteze koji bi mogli naštetiti interesima tvrtke, njezinoj budućnosti kao nizozemskog i europskog poduzeća ili očuvanju kritično važnog lanca opskrbe za Europu", stoji u priopćenju tog ministarstva.

Iz Vlade su naglasili da mjera nije usmjerena protiv drugih tvrtki, sektora ili drugih država, već isključivo na rješavanje hitnih i značajnih problema u upravljanju unutar Nexperije. Unatoč preuzimanju kontrole nad upravljačkim odlukama, redovni proizvodni procesi u tvrtki mogu se nastaviti neometano.

Hitan potez nizozemske vlade predstavlja drastičnu mjeru s ciljem sprječavanja situacije u kojoj bi proizvodi Nexperije, odnosno gotovi i polugotovi čipovi, mogli postati nedostupni u kriznim situacijama. Vlada je poručila kako se ovakvim mjerama koristi samo kada je to apsolutno nužno. Glavna posljedica ove odluke bit će zabrana raspolaganjem imovinom, intelektualnim vlasništvom, poslovanjem i osobljem tijekom narednih godinu dana.

"Politički motivirano"

Vlasnik Nexperije, kineski Wingtech, objavio je da se savjetuje s odvjetnicima te traži podršku svoje vlade kako bi zaštitio svoja legitimna prava i interese. Stava su da je "otimanje" kontrole politički motivirano i potaknuto "geopolitičkom pristranošću" prije negoli stvarnom zabrinutošću oko sigurnosti. Prema nizozemskom zakonu, strane pogođene ovom odlukom imaju pravo podnijeti prigovor sudu.

Glasnogovornik Nexperije komentirao je tek da se njihova tvrtka pridržava "svih postojećih zakona i propisa, kontrola izvoza i režima sankcija". Wingtech je u prosincu 2024. stavljen na američku "crnu listu" subjekata, identificiran kao problematičan za nacionalnu sigurnost. Nexperiu su preuzeli 2018. godine za oko 3,63 milijarde dolara.



