Suradnik MrBeasta koristio povlaštene informacije za online klađenje

Platforma Kalshi, registrirana kao regulirana "burza predviđanja", potvrdila je protekloga tjedna svoju nultu stopu tolerancije prema trgovanju na temelju povlaštenih informacija. Tijekom protekle godine pokrenuto je ukupno 200 istraga, od kojih je desetak preraslo u aktivne slučajeve s ozbiljnim pravnim posljedicama. U sklopu napora za postizanje veće transparentnosti, burza je objavila detalje o dva nedavno zatvorena slučaja u kojima su korisnici pokušali iskoristiti povjerljive informacije za stjecanje dobiti.

Dva istaknuta slučaja

Prvi slučaj odnosi se na kandidata za guvernera Kalifornije koji je trgovao na temelju vlastite kandidature, uloživši oko 200 dolara, što je potom objavio na društvenim mrežama. Kalshi je promptno reagirao zamrzavanjem računa i izricanjem petogodišnje zabrane trgovanja uz financijsku kaznu u deseterostrukom iznosu početne trgovine. Zanimljivo je da je isti kandidat u međuvremenu odustao od utrke za guvernera te najavio kandidaturu za Kongres – što je također možda bio dio njegove igre klađenja na samog sebe.

Drugi značajan slučaj obuhvaća manipulaciju na tržištima povezanim s YouTube videima. Sustavi za nadzor identificirali su korisnika čiji je uspjeh u trgovanju na tržištima (s inače vrlo niskim izgledima) bio statistički neuobičajen, odnosno gotovo savršen. Istraga je otkrila da je taj pojedinac bio zaposlen kao montažer kod popularnog youtubera MrBeasta, što mu je omogućilo pristup informacijama za koje javnost nije znala – pa se na temelju toga "kladio" na Kalshiju i "pogađao" ishode nevjerojatnom točnošću. Taj je korisnik kažnjen dvogodišnjom suspenzijom s platforme i kaznom u peterostrukom iznosu uloga, koji je iznosio 4.000 dolara.

Osim automatiziranih sustava, iz Kalshija kažu da je ključnu ulogu u otkrivanju nepravilnosti odigrala i sama zajednica. Budući da su svi podaci o trgovanju javno dostupni, korisnici su sami slali dojave o sumnjivim aktivnostima, pa su u ovim slučajevima računi zamrznuti i prije nego što je ilegalno ostvareni profit povučen.

Svi relevantni podaci o ovim slučajevima proslijeđeni su nadležnim regulatorima. Prikupljena sredstva od kazni neće zadržati Kalshi, već će biti donirana neprofitnoj organizaciji specijaliziranoj za edukaciju potrošača o financijskim tržištima.