Sony LinkBuds Clip imaju kopčasti dizajn i do 37 sati autonomije

Sony je službeno predstavio LinkBuds Clip, nove bežične slušalice s otvorenim kopčastim dizajnom (clip-on). Osim što ove slušalice neće tako lako ispasti iz ušiju, korisnicima također omogućuju istovremeno slušanje glazbe i bolju percepciju okoline, što će biti korisno onima koji će ih koristiti dok, primjerice, bicikliraju.

Kako navode iz Sonyja, slušalice su dizajnirane tako da osiguraju udobno i stabilno prianjanje na različite tipove ušiju, a također se mogu kupiti i izmjenjivim jastučići za još veću udobnost. LinkBuds Clip imaju tri načina rada, Standard, Voice Boost i Sound Leakage Reduction, a zvuk je moguće dodatno prilagoditi pomoću aplikacije i desetopojasnog ekvilizatora.

LinkBuds Clip Foto: Sony

Sony je poseban naglasak stavio i na kvalitetu poziva koja se oslanja na senzor koštane provodljivosti za preciznije hvatanje glasa te AI sustav za manjenje pozadinske buke. Autonomija slušalica iznosi do devet sati, odnosno do 37 sati uz kućište, a brzo punjenje omogućuje sat vremena reprodukcije u tri minute na punjaču.

Od ostalih značajki, treba napomenuti da LinkBuds Clip imaju IPX4 certifikat otpornosti na prskavenj vode te podršku za istovremeno spajanje na više uređaja. Dolaze u nekoliko različitih, pastelnih boja, a u SAD-u će koštati 230 dolara, dok će jastučići biti 25 dolara. Europska cijena još uvijek nije poznata.