Sony u srijedu predstavlja nove bežične slušalice

Sony ove srijede predstavlja nove bežične slušalice, ali na žalost nekih korisnika, to neće biti dugoiščekivani model WF-1000XM6

Sony je navio da će 21. siječnja održati događaj na kojem bi trebali predstaviti nove bežične slušalice. Umjesto dugo očekivanog flagship modela WF-1000XM6, čini se da će predstavljanje ovoga puta biti rezervirano za novi open-ear model iz linije LinkBuds.

Kako otkriva francuski Dealabs, radi se o modelu LinkBuds Clip (WF-LC900) koje se pričvršćuju oko ušne resice korisnika. Slušalice će na sebu imati kontrolu glasnoće, podršku za 360 Reality Audio te efekt pozadinske glazbe koji omogućuje slušanje pjesama bez potpunog izoliranja od okoline.

Uz to, očekuju se dvostruki mikrofoni, napredno smanjenje šuma tijekom poziva pomoću AI-a, senzore koji putem vibracija prepoznaju glas korisnika i poboljšavaju kvalitetu poziva, 10-pojasni ekvilizator u Sonyjevoj aplikaciji, istovremeno povezivanje s dva uređaja te IPX4 zaštitu od prskanja vodom.

Što se tiče autonomije, slušalice bi trebale izdržati do 9 sati slušanja glazbe, uz dodatnih 28 sati iz kućišta. Dakle, ukupno 37 sati autonomije. Navodno će se moći kupiti u četiri boje, a cijena bi im trebala biti oko 200 eura.

Događaj će se moći popratiti uživo na YouTubeu ove srijede u 17 sati po našem vremenu.