Sony WF-1000XM6 stižu s unaprijeđenim zvukom i snažnijim ANC-om

Sonyjeve nove flagship slušalice, WF-1000XM6, donose najnaprednije poništavanje buke do sada te poboljšani kvalitetu zvuka zahvaljujući podršci za 32-bitnu obradu

Matej Markovinović petak, 13. veljače 2026. u 22:56
Sony WF-1000XM6 📷 Foto: Sony
Sony WF-1000XM6 Foto: Sony

Nakon dvogodišnje pauze, Sony je predstavio nove flagship bežične slušalice WF-1000XM6, koje nasljeđuju model Sony WF-1000XM5. Kako navodi proizvođač, riječ je o njihovim tehnološki najnaprednijim in-ear slušalicama do sada, što će se posebno osjetiti u pogledu kvalitete zvuka i učinkovitijeg poništavanja buke.

Jedna od ključnih novosti kod ovih slušalica je unaprijeđeni Integrated Processor V2 s podrškom za 32-bitnu obradu zvuka. U odnosu na 24-bitnu obradu kod prethodnog modela, Sony navodi da ova nova donosi bolju jasnoću, veći dinamički raspon i više detalja u reprodukciji zvuka.

Sony WF-1000XM6 📷 Foto: Sony
Sony WF-1000XM6 Foto: Sony

Nadalje, tu su i 8,4-milimetarske zvučničke jedinice, a zvuk je dodatno i podešen u suradnji sa Sonyjevim akustičkim inženjerima i studijima povezanima sa Sony Musicom. Podržani su AAC, SBC, LC3 i LDAC kodeci, kao i tehnologija DSEE Extreme koja uz pomoć umjetne inteligencije poboljšava kvalitetu komprimiranih zapisa.

Što se tiče aktivnog poništavanja buke, tu je novi QN3e čip, preuzet inače sa Sonyjevog naglavnog modela WH-1000XM6, koji omogućuje do 25 posto učinkovitije uklanjanje buke, osobito u srednjim i višim frekvencijama. Sustav također koristi adaptivni optimizator koji u stvarnom vremenu analizira okolinu i prilagođava razinu poništavanja buke, a svaka slušalica sada ima četiri mikrofona.

Sony WF-1000XM6 📷 Foto: Sony
Sony WF-1000XM6 Foto: Sony

Unaprijeđen je i ambijentalni način rada, koji bi trebao zvučati prirodnije, dok su interne antene povećane 1,5 puta radi stabilnije Bluetooth veze. Slušalice podržavaju Bluetooth 5.3 (LE) s multipoint povezivanjem, Auracast, Fast Pair i Swift Pair, kao i 360 Reality Audio s praćenjem pokreta glave. U aplikaciji Sony Sound Connect dostupan je i novi 10-pojasni ekvilizator.

Kućište i slušalice po novome imaju IPX4 otpornost na prskanje vode, a spomenimo i da se autonomija nije mijenjala te da ostaje na razini prethodnog modela. Korisnici tako mogu očekivati do osam sati reprodukcije po punjenju, uz dodatna dva punjenja putem kućišta, što ukupno donosi do 24 sata rada.

Cijena im je 300 eura. 

Sony WF-1000XM6 📷 Foto: Sony
Sony WF-1000XM6 Foto: Sony

 

