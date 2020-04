Deset najboljih besplatnih rješenja za videokonferencije

Rad od kuće ima svojih izazova, a kako u dnevnoj poslovnoj rutini valja nerijetko održavati kraće i dulje sastanke u kojima se traži nešto viša razina interakcije, koju je zapravo nemoguće postići razmjenom poruka ili glasovnim konferencijskim pozivima, preostaje samo jedno konkretno rješenje. Naravno, riječ je o videokonferencijama. Srećom, danas malo tko nema računalo opremljeno web-kamerom i mikrofonom, možda kakvo tablet računalo i, dakako, nezaobilazni pametni telefon. Sve su to uređaji koji bez imalo teškoća postaju uređaji za održavanje videokonferencija, i to ne samo jedan na jedan, nego s većim brojem sudionika. Katkada tolikim brojem da je to u našim lokalnim gabaritima teško i zamisliti; rješenje za videokonferencije Zoom omogućuje do 1.000 istodobnih sudionika što je, svi će se sigurno složiti, doista ogroman broj i krajnje nepraktičan.

FaceTime je Appleova komunikacijska aplikacija za videopozive i audiopozive, no koju mogu koristiti isključivo korisnici iPhonea, iPada ili iPod toucha, što je iznimno ograničavajuća okolnost, pogotovo na domaćem terenu, i uz žestoku konkurenciju drugih višeplatformskih rješenja…

Međutim, koncept videokonferencija ili, možda bolje rečeno, suradnje na daljinu, nije samo da omogući kvalitetan prijenos slike i zvuka, sve dok god postoji minimalno stabilna i propusna internetska veza. Tu je sijaset drugih mogućnosti, kao što je opcija dijeljenja snimke zaslona, virtualna ploča za crtanje pa čak i mogućnost prepuštanja udaljene kontrole nad računalom. Doista, danas je softver za održavanje videokonferencija prilično uznapredovao od svojih skromnih početaka, no to niti ne treba čuditi. Globalizacija je učinila svoje, i sve je uobičajenije da se radi od kuće ili da su članovi timova koji zajedno rade na nekom projektu geografski potpuno dislocirani. Videokonferencije jedini su praktični način održavanja zdravih kontakata.

Slack je iznimno popularno komunikacijsko i kolaboracijsko rješenje, omiljeno među razvojnim inženjerima, no grupni videopozivi dostupni su samo uz pretplatne modele, premda se tome može doskočiti uz neka proširenja (primjerice, Jitsi)…

Na domaćem terenu rad od kuće prije je izuzetak nego pravilo, i to dobrim djelom zbog zakonodavnog okvira, za koji se ne može reći da je usklađen, a jedna od temeljnih otegotnih okolnosti jest činjenica da su zaposlenici s ugovorom o radu zapravo u formalnom smislu plaćeni za vrijeme provedeno na poslu. Ne za posao koji obavljaju i njegovu kvalitetu, nego za svoje vrijeme. U prilog radu od kuće ne ide niti činjenica da se trebaju zadovoljiti svi oni propisi o sigurnosti na radu, premda se tome može doskočiti internom regulacijom. Ipak, pandemija Covid-19 učinila je svoje i dobar je dio poslodavaca svoje djelatnike poslao na rad od kuće. Barem one koji to doista mogu obavljati. Razumljivo, to je stvorilo iznimnu potrebu upravo za rješenjima za videokonferencije, kojih, srećom, ima doista mnogo, i dobar ih je dio besplatan. Ili su besplatni barem do određene razine.

Ipak, videokonferencijski sustavi razlikuju se u svojoj tehničkoj potkovanosti, konkretnoj namjeni, sposobnostima i cijeni. Profesionalni sustavi koštaju mnogo, i bit će opterećenje čak i za izdašnije budžete, no istodobno donose niz naprednih mogućnosti i, naravno, odgovarajuće napredan hardver, pa samim time i sasvim drukčiji doživljaj (TelePresence sustavi i sobni sustavi videokonferencija). Pa ipak, za sasvim solidno interaktivne grupne videosastanke nije potrebno potrošiti niti lipe. Sve što je potrebno jest imati prosječno računalo, opremljeno kamerom i mikrofonom, vezu s Internetom i neki od alata kao što su Zoom, Skype, Discord i drugi. Ako su u pitanju pametni telefoni, vrijede ista rješenja, ali za zabavu mogu se koristiti i poznate komunikacijske aplikacije, kao što su WhatsApp i Viber. Odnedavno se za videokonferencije, čak i na računalu, može koristiti Facebookov Messenger, uz korištenje njegove posebne aplikacije za Windowse.

WhatsApp, Viber, Google Duo i još brojni drugi servisi omogućuju elegantno organiziranje grupnih videorazgovora, no kako nije riječ o pravim višeplatformskim rješenjima za videokonferencije, onda ćemo ih samo ovako spomenuti…

Upravo su to oni alati za koje smo odlučili provjeriti koji su trenutačno najpopularniji i aktualni, i za koje nije potrebno izdvojiti ni lipe (eventualno uz manja ograničenja s time da su u obzir ulazili i oni koji su privremeno besplatni). Riječ je, dakle, o softverskim rješenjima za desktop videokonferencijske sustave, koja ne moraju nužno podržavati naprednije opcije kao što je priključivanje sudionika telefonom, i ne moraju nužno biti dizajnirane tako da su prikladne za korištenje u stvarnim, fizičkim konferencijskim sobama, ali moraju pružati dovoljno dobro iskustva s najmanje četiri sudionika naviše. Dakle, to su ponajbolji besplatni alati i servisi koje će najviše koristiti pojedinci koji moraju komunicirati s grupom drugih dislociranih pojedinaca, i održati sastanak licem u lice, s naglaskom na interaktivnost.

Cisco Webex Meetings - Korporativno sposoban

Cisco je tvrtka koju sigurno nije potrebno posebno predstavljati, a ona u svojem portfelju već dulje vrijeme nudi rješenje za videokonferencije Cisco Webex Meetings. Dakako, riječ je o iznimno moćnom, cjelovitom sustavu, koji se može implementirati i koristiti na različite načine, na kao što to vrijedi i za većinu drugih stvari u Ciscovu svijetu, cijena naprednog sustava može vrlo brzo narasti preko svake mjere. Srećom, Webex Meetings postoji i u besplatnom izdanju, a visoka cijena ne odnosi se ni na naplatne modele za klasične desktop videokonferencije.

Za nula kuna može se dobiti odlično rješenje, koje je dobro poznato u korporativnom svijetu, a koje podržava do 50 sudionika, s ograničenjem od 40 minuta po sastanku. Doduše, za vrijeme pandemije koronavirusa, Cisco je odlučio, barem privremeno, nadograditi besplatno izdanje, pa tako ono sada podržava do 100 sudionika i nema ograničenja trajanja sastanka. Tom nadogradnjom dobila se i mogućnost pridruživanja telefonskih poziva, neograničen broj sastanaka, kao i desktop aplikacija s podrškom za dijeljenje datoteka i virtualnom pločom za pisanje i crtanje. Naravno, Webex Meetings podržan je i na mobilnim platformama, za što postoji i odgovarajuća aplikacija, a zgodno je i to što se sastancima može pridružiti izravno iz web-preglednika, premda za to treba instalirati i odgovarajući dodatak.

Video se prenosi u HD kvaliteti tamo gdje je to moguće, tu je i podrška za aktivne govornike, pa će se preko zaslona prikazivati samo onaj govornik koji u tom trenutku aktivno i govori, dok će se drugi sudionici prikazati u smanjenim sličicama, no samo njih maksimalno pet, a tu je i podrška za osobne virtualne sobe za sastanke. Organizator sastanka, očekivano, ima mogućnost utišavati sudionike te ih u bilo kojem trenutku prema volji dodavati u sobe ili ih iz njih izbacivati. Tu je i podrška za organiziranje anketa, kao i mogućnost da sudionici virtualno podignu ruku kako bi dali odgovor ili zatražili sudjelovanje.

Dakako, mogućnosti ima još, a još ih ima više u varijantama za koje je potrebno plaćati pretplatu. Cisco Webex Meetings nameće se kao idealno rješenje pretežito korporativnim korisnicima, koji su s njime vjerojatno već i upoznati, ali i činjenicom da podržava neke naprednije mogućnosti kao što je pridruživanje telefonskih poziva. Međutim, s time će profitirati i pojedinci jer, ne treba to zaboraviti, iza ovoga rješenja stoji Cisco, što u mrežnom svijetu ipak nešto znači.

Idealan za... Poslovne korisnike URL www.webex.com

Cisco Webex Meetings Opće mogućnosti

Kvaliteta videa i zvuka Nije baš intuitivan

Discord - Komunikacija za igrače

Discord je vjerojatno najpopularnije komunikacijsko rješenje među igraćom populacijom, a osim što podržava razmjenu tekstualnih poruka te glasovne razgovore, nisu mu strani ni videorazgovori s dva ili maksimalno deset sudionika (za vrijeme pandemije broj sudionika povećan je na 50). Ipak, zbog prirode ovoga klijenta i činjenice da mu videokonferencije nisu prioritet, gotovo je sigurno da ga velika većina ponajviše poslovnih korisnika, neće izabrati kao primarno rješenje. Pogotovo ako se u obzir uzme prilično žestoka konkurencija. S druge strane, oni koji ga već imaju i snalaze se u njegovom ekosustavu, nemaju ga nikakva razloga napuštati, jer je riječ o zaista odlično napravljenom rješenju.

Discord omogućuje da se relativno jednostavno grupira više sudionika u kanale, a onda se s njima komunicira tekstualnim ili glasovnim porukama, a moguće je organizirati i videopozive. Klijent je dostupan na svim platformama, s time da su mogućnostima najviše ograničene mobilne inačice (primjerice, na njima nema mogućnosti dijeljenja zaslona ako to nekome doista i treba). Zgodno je i to što se razgovorima moguće pridružiti i izravno preko web-preglednika.

Za razliku od tipičnih primjeraka alata i servisa za organiziranje videokonferencija, kod Discorda sve počinje stvaranjem servera, pri čemu se može odrediti i njegova geografska lokacija. Kad je server stvoren, dobit će se i poveznica koja se dijeli s drugima, kako bi se pridružili, s time da poveznica traje jedan dan (moguće je namjestiti da nema isteka valjanosti). Za videorazgovore, pak, prvo treba napraviti listu prijatelja, zatim, kao i kod nekih drugih rješenja, stvoriti DM grupu (Direct Message), u koju se mogu dodati i oni koji nemaju otvoren račun na Discordu, i razgovori mogu započeti.

Dakako, ako se u postavkama prije toga podesilo sve što je bilo potrebno za kameru i zvuk, i ako su dana odgovarajuća prava pristupa. Zvuči pomalo komplicirano? I jest, i to mu je najveća otegotna okolnost. Discord ne stavlja naglasak na videorazgovore, a korisnicima koji nisu navikli na Discord, sučelje će biti zbunjujuće i pretjerano komplicirano, a zbog toga čitavo iskustvo loše. Tim više jer postoje daleko jednostavnija rješenja, koja su primarno namijenjena grupnim videorazgovorima. Oni koji ga već imaju ili o njemu razmišljaju, u Discordu će naći i itekako moćno i vrlo dobro opremljeno rješenje, ne samo za grupne videorazgovore, nego za općenitu redovitu komunikaciju.

Idealan za... Igrače računalnih igara i naprednije korisnike URL www.discordapp.com

Discord Glasovni razgovori tijekom igranja igara

Dobre performanse Zbunjujuće sučelje

Videorazgovori nisu naglašeni

Facebook Messenger - Društvena čavrljanja

Facebook Messenger već dulje vrijeme omogućuje videorazgovore s do 50 sudionika, no isključivo preko mobilne aplikacije. Srećom, nedavno je objavljena i aplikacija namijenjena računalima s Windowsima ili MacOS-om, što taj komunikacijski servis sada samo čini dodatno zanimljivim. Dakako, malo je vjerojatno da će poslovni korisnici pohrliti Facebookovom Messengeru, a isto vrijedi i za one koji ga uopće ne koriste čak i ako jesu prisutni na Facebooku, bilo kroz službenu aplikaciju, bilo preko web-preglednika, no dobro je znati da postoji i ovo besplatno rješenje.

Naravno, kako bi se mogli koristiti videorazgovori unutar Facebook Messengera, potrebno je imati aktivan Facebookov račun te je potrebno formirati grupu s onima koji će sudjelovati u samoj videokonferenciji. Jednom kad je grupa stvorena i članovi su dodani, ostaje tek kliknuti na ikonu kamere i pričekati da se svi dodani članove grupe pridruže videorazgovoru. Od dodatnih mogućnosti, izdvojiti se može jedino opcija dijeljenja zaslona. Drugih opcija i značajki zapravo i nema. Ukratko, oni koji već imaju Facebook, s ovim će vrlo lako stupiti u kontakt s prijateljima. Zapravo, daleko je veća vjerojatnost da netko ima otvoren aktivan Facebookov račun nego što je to u slučaju Discorda.

Idealan za... Strastvene korisnike Facebooka URL www.messenger.com

Facebook Messenger Podržava do 50 sudionika

Nudi dijeljenje zaslona Malo mogućnosti

FreeConferenceCall - Masovno razgovaranje

Neka besplatna rješenja za videokonferencije doista iznenađuju onime što nude za nula kuna, a FreeConferenceCall upravo je takav primjer servisa. Doduše, usvajaju princip “plati koliko možeš” pa im se može plaćati mjesečna pretplata kao neki oblik zahvale. Osim toga, tu su određeni elementi za koje se ipak mora platiti. Primjerice, moguće je imati prilagođeni pozdrav za one koji se pridružuju skupnom razgovoru, ili se može platiti za dodatni prostor za pohranu.

Dakle, što FreeConferenceCall sve nudi? Prije svega, podržava doista masovne sastanke, pa ih može biti 1.000, a u sve to uključena je i mogućnost sudjelovanja pomoću VoIP-a, kao i međunarodnih telefonskih poziva. Nema vremenskih ograničenja, podržano je dijeljenje zaslona, tu je virtualna ploča za crtanje, podržano je snimanje razgovora, moguće je slati datoteke, a tu je i rad iz web-preglednika, bez potrebe da se bilo što instalira, i još štošta drugo. Zvuči zanimljivo? Doista i jest, jer se za dobar dio mogućnosti koje FreeConferenceCall nudi besplatno, kod konkurencije nerijetko mora platiti.

Odmah nakon registracije, dobit će se broj telefona za pozivatelje iz Hrvatske, zajedno s generiranim pristupnim kôdom i PIN-om. Nakon toga uputno je preuzeti aplikaciju za Windows (postoje i aplikacije za mobilne platforme), a onda organizirati prvi sastanak. Korisnici se pridružuju na temelju pozivnice ili broja telefona s pristupnim podacima, ovisno o tome koja se vrsta konferencijskog razgovora organizira, a čitava stvar radi prilično dobro. Ukratko, svi oni koji traže mogućnosti za koje obično treba plaćati, a da ih se može dobiti besplatno, ovom rješenju trebaju dati priliku.

Idealan za... One koji traže raskošne mogućnosti, a nisu ih spremni platiti URL www.freeconferencecall.com

FreeConferenceCall Profesionalne mogućnosti

Velika fleksibilnost S obzirom na cijenu – ništa

Hangouts i Hangouts Meet - Šarolika Googleova ponuda

Google je tijekom vremena postao poznat po kakofoniji komunikacijskih rješenja, pa ni segment aplikacija i servisa za videorazgovore tu nije izuzetak. Ono što odmah valja imati na umu jest to da se, barem što s tiče Googleovih aplikacija, najbolje ni na što ne navikavati, jer je samo pitanje vremena kada će Google odlučiti umiroviti neki od svojih servisa zbog manjka korisnika ili smanjene popularnosti. S time na umu, Google doista nudi neka odlična rješenja za videokonferencije na svim platformama. Ipak, kako bi se sudjelovalo u videokonferenciji na Hangoutsu, potrebno je imati aktivan Googleov račun.

Na razgovor se može pozvati do 125 sudionika, ali istodobno može sudjelovati njih maksimalno 25, što je i više nego dovoljno. Hangouts je najlakše koristiti pomoću web-preglednika (poželjno Chrome), i to tako da se posjeti stranica https://hangouts.google.com te se zatim klikne na gumb Video Call. Ostaje pozvati sudionike i to e-poštom, ili tako da se podijeli generirani link kojim će se onda lako pridružiti. Od dodatnih mogućnosti može se izdvojiti tek opcija dijeljenja zaslona jer, zapravo, drugih opcija niti nema.

Hangouts Meet, ili odnedavno samo Google Meet, rješenje je koje je namijenjeno pretplatnicima G Suitea. U videosastancima može sudjelovati do 250 sudionika, a tu je i niz drugih mogućnosti, no to će svima onima koji nemaju pretplatu na G Suite biti od male ili nikakve koristi, osim ako ih netko ne pozove na sastanak. U tom slučaju, moći će sudjelovati, a da ništa ne instaliraju na računalo i bez potrebe da imaju pretplatu. Ipak, valja spomenuti da je Google besplatan pristup do proširenih značajki Google Meeta omogućio sve do kraja rujna ove godine zbog svima nam već poznate pandemije.

Idealan za... Sve one koji imaju otvoren Googleov račun URL https://hangouts.google.com/

Hangouts i Hangouts Meet Podržava 25 sudionika

Radi u web-pregledniku Malo mogućnosti

Google Meet samo uz plaćanje

Jitsi Meet - Otvoreni alternativac

Jitsi Meet rješenje je otvorena kôda za iznimno lako organiziranje videokonferencija, bez potrebe da se bilo što instalira, pa čak i da se otvori korisnički račun. Kako bi stvar bila još bolja, moguće je instalirati i upogoniti vlastiti poslužitelj, što se nameće kao vrlo zanimljiva opcija tvrtkama kojima je maksimalno stalo do privatnosti i žele apsolutnu kontrolu nad rješenjima ovoga tipa, a da pritom zapravo ne moraju potrošiti gomilu novca. Jitsi je iznimno jednostavno koristiti, a sve što je potrebno jest otvoriti web-stranicu https://meet.jit.si, utipkati ime sastanka i kliknuti na tipku Go. Alternativno se mogu koristiti aplikacije za Android i iOS (postoji i paket za F-Droid).

Sudionike će se uključiti tako da im se podijeli odgovarajuća pozivnica, a posebno je zgodno to što se sudionici mogu priključiti i telefonom. Telefonski broj s generiranim PIN-om bit će prikazan u plutajućem prozorčiću u desnom donjem dijelu prozora. U istom prozorčiću može se pronaći poveznica kojom će se sudionici pridruživati, a tu je odmah i opcija postavljana lozinke, tako da u sastanku mogu sudjelovati samo oni koji su za to autorizirani. Dakako, sva ja komunikacija šifrirana, pa je i to dodatni bonus (end-to-end). Za integraciju s Googleovim Calendarom i s Officeom 365, potrebno je instalirati proširenje za Google Chrome, što zapravo i nije na odmet napraviti.

Jitsi podržava do 75 sudionika i nema ograničenja trajanja sastanka, a nudi i neke dodatne mogućnosti. Tako je tu opcija razmjene tekstualnih poruka unutar sastanka, dijeljenja zaslona, mogućnost snimanja sastanka, izravno streamanje na YouTube, a moguće je sa svima podijeliti video na YouTubeu. Ili, bolje rečeno, svima ga prikazati za vrijeme trajanja sastanka. Kao zgodne detalje valja izdvojiti mogućnost da se zamuti pozadina, istodobni pogled na veći broj sudionika (Tile View) i opcija da se virtualno podigne i spusti ruka. Od dodatnih mogućnosti, tu je podrška za editiranjem datoteka uz Etherpad, a neki će sigurno cijeniti i proširenje za Slack, koji omogućuje korištenje Jitsi Meeta unutar tog klijenta. Drugim riječima, ovo je naprosto odlično rješenje za videokonferencije, koje prema kvaliteti videopoziva i zvuka te općim mogućnostima, predstavlja ozbiljnu konkurenciju daleko skupljim i popularnijim rješenjima.

Idealan za... Ljubitelje rješenja otvorena kôda URL www.jitsi.org

Jitsi Meet Opće mogućnosti

Enkripcija i otvorenost

koristi se iz web preglednika Slabije mobilne aplikacije

Skype (Meet Now) - Nađimo se odmah

Malo tko dosad još nije čuo za Skype, nešto što mu je također prednost, ali je nekima možda promaknula vijest da je baš u vrijeme pandemije dodana nova mogućnost – Meet Now. I dosada je preko Skypea bilo moguće organizirati skupne videorazgovore, ali je za to bilo potrebno imati i korisnički račun. S tek uvedenom opcijom Meet Now, sada to više nije potrebno, a i razgovori se ne moraju nužno odvijati unutar Skypeova klijenta (osim na mobilnim telefonima, na njima je potrebno imati instaliran Skype), nego u potpunosti unutar web-preglednika Microsoft Edge ili Google Chrome (Skype for Web). Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, samo je potrebno generirati poveznicu koja se pošaljem onima za koje se želi da sudjeluju u razgovoru, i pričeka se da se uzvanici pridruže.

Podržano je maksimalno 50 sudionika, a sam Meet Now ne nudi neke posebno napredne mogućnosti. Moguće je snimati razgovor, podijeliti svoj zaslon, zamutiti pozadinu i uključiti transkripciju; automatski prikaz titlova govornika, s time da je podržano ukupno 11 jezika, a hrvatski nije među njima. Osim toga, valja znati da će Microsoft snimke čuvati maksimalno 30 dana, a ono što je podijeljeno unutar samoga razgovara (slike, poruke, datoteke) nešto dulje. Zgodno je to što će sve biti prikazane na jednome mjestu u galeriji. Iz aspekta privatnosti, uputno je sastanak izbrisati jednom kad se okonča. Zamjerka se može uputiti i činjenici da se razgovori ne mogu zaštititi lozinkom pa se praktički svatko tko ima pozivnicu može pridružiti. Naravno, Skype i dalje podržava klasične grupne razgovore s onima koji već imaju Skypeov korisnički račun.

Idealan za... Korisnike Skypea koji žele komunicirati s onima koji ga nemaju URL www.skype.com/en/free-conference-call/

Skype (Meet Now) Može se koristiti kako gost

Nije potreban klijent Malo mogućnosti

Pitanje privatnosti

Microsoft Teams - Uredski ekosustav

Microsoft Teams izravna su konkurencija Slacku, Google Meetu, ali i drugim temeljno kolaboracijskim alatima koji mogu poslužiti i za nesmetanu komunikaciju, bilo razmjenom tekstualnih poruka, bilo glasovnim porukama ili videopozivima. Dakako, kako je riječ o rješenju koje se zapravo dobiva unutar Officea 365, sasvim je jasno da je Teams prije svega namijenjen poslovnim korisnicima te kako je, manje ili više, sve tome podređeno, kao i svemu unutar Microsoftova ekosustava. No, postoji i besplatna inačica Teamse, koju svi mogu koristiti bez ograničenja. U tom se besplatnom izdanju dobiva mogućnost stvaranja tima od maksimalno 300 osoba, a time i mogućnost organiziranja videopoziva između pojedinaca, grupa korisnika ili, pak, čitavog tima.

Budući da Teamsi nude i razmjenu datoteka, u besplatnoj se inačici dobiva 10 GB za pohranu podataka za čitav tim, ali i svaki član tima dobiva vlastitih 2 GB prostora za osobne podatke. Naravno, Teams integrira i Officeove aplikacije pa je i to od koristi. Iz aspekta videorazgovora, Teamsi rade sasvim korektno jednom kada se čitava stvar upogoni. To je najlakše učiniti tako da se klikne na Calendar i zakaže novi sastanak, ili se samo klikne na gumb Meet now. Odaberu se sudionici, i zatim se klikne na Join. Videokonferencija započet će nakon što se potvrdi pretpregled, a sudionici će se pridružiti nakon registracije i instalacije klijenta (može se koristiti i iz web-preglednika, no preporučljivo je imati klijent).

Za vrijeme sastanka moguće je podesiti da se pozadina zamuti, moguće je crtati po virtualnoj ploči, dijeliti čitav zaslon, ili samo jedan prozor, podesiti da se prenosi sistemski zvuk, kao i druge sitnice. Ipak, kada se sve uzme u obzir, pitanje je hoće li oni koji ne koriste Office 365 uopće iskušati Teams ako im je jedina namjera organizirati videokonferencije. Vjerojatno neće, i to zbog kompleksnosti koja proizlazi iz svega onoga što bi Teams trebao i htio biti, pomiješano s onime što sve Microsoft zapravo nudi. Čemu se mučiti s instalacijom novog seta aplikacija, otvaranjem Microsoftova računa, aktiviranjem Teamsa, i onda sa snalaženjem u katkada pomalo zbunjujućem sučelju, kada se može iskoristiti nešto daleko jednostavnije kao što je, primjerice, Jitsi Meet. Ili Zoom. Zapravo, čak i sam Microsoft sugerira da se prije iskoristi Skype ako se samo traži rješenje za videokonferencije, i to pogotovo između prijatelja i obitelji. Tu preporuku treba shvatiti ozbiljno.

Idealan za... Sve one koji koriste Office 365 i pretežito programe iz Microsoftova ekosustava URL https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/free

Microsoft Teams Kolaboracijske mogućnosti

Virtualne pozadine i zamućivanje Pretjerano kompleksan

Zna biti spor

Whereby - Šarmantno jednostavan

Nekoć poznatiji pod nazivom Appear.in, ovo je rješenje za organiziranje videokonferencija brzo, jednostavno i zaista lako za korištenje. Doduše, besplatna inačica iznimno je ograničena, odnosno, moguće je napraviti samo jednu virtualnu sobu za sastanke, u kojoj mogu sudjelovati najviše četiri osobe, tu je podrška za streamanje YouTube videozapisa svim sudionicima sastanka, kao i mogućnost dijeljenja zaslona. Naravno, Whereby može se koristiti iz Windowsa (zapravo se koristi kroz web-preglednik), ali i na mobilnim platformama. Sve počinje otvaranjem računa, a nakon prijave, moći će se generirati jedinstvena poveznica, odnosno, stvorit će se virtualna soba za sastanke, u koju će se drugi sudionici pridruživati. Sve je, dakako, šifrirano i sasvim privatno.

Štoviše, moguće je namjestiti i da se oni pozvani moraju autorizirati pri ulazu ili, kako su to autori ovoga rješenja nazvali, moraju pokucati. Svi koji imaju poveznicu moći će se pridružiti nakon što pokucaju, i vlasnik (administrator) sobe im dopusti ulazak. To je, manje ili više, sve ono što besplatna inačica nudi. Tko traži više mogućnosti, a njih svakako ima, morat će pogledati neki od pretplatnih modela. Što se dobiva uz plaćanje? Prije svega, veći broj sudionika, integracija s drugim servisima, ali i kalendarom, snimanje razgovora, prilagođena domena za generiranje URL-a i još pokoja sitnica.

Idealan za... One koji traže apsolutnu jednostavnost URL www.whereby.com

Whereby Jednostavnost korištenja

Sigurnost Velika ograničenja (u besplatnom izdanju)

Zoom Meeting - Šašave pozadine

Zoomova popularnost od početka pandemije naprosto je eksplodirala, i malo koga je ostavila ravnodušnim. Ne samo zbog toga što je Zoom zapravo prilično dobar, nego i zbog sigurnosnih problema koji se užurbano popravljaju, pa mu je u prilog išla i ta negativna reklama jer, kako se kaže, svaka je reklama zapravo dobra reklama. Međutim, Zoom u potpunosti opravdava pozornost koja mu se poklanja, jer unatoč tako strelovitom rastu broja korisnika, niti u jednom trenutku nije pokazao da posustaje. Upravo je to ono što Zoom čini toliko dobrim. Štoviše, tako počinje i njegove priča. Nastao je 2011. godine, u vrijeme kada je tržište rješenja za videokonferencije bilo zasićeno, no kada je dobar dio njih imao problema s performansama. Video bi zastajkivao, zvučni zapis bi kasnio, korisnici se nisu mogli spajati. Tada se pojavio Zoom, koji, ne samo da je uveo sijaset zgodnih i praktičnih mogućnosti, nego je svima pokazao što znači stabilan videorazgovor s većim brojem sudionika. Tako je i danas.

Besplatna varijanta Zooma nudi videokonferencije s do 100 sudionika, s ograničenjem od 40 minuta po sastanku, kada je više od dva sudionika (vrijeme će prijeteći odbrojavati od početka sastanaka), visoku kvalitetu videa i tona, prisutnost na svim platformama, uz mogućnost rada iz web-preglednika, mogućnost sudjelovanja u sastancima telefonom, organiziranje sobe za čekanje, dijeljenje slike zaslona ili pojedinog prozora, snimanje razgovora, dodatke za Outlook i Chrome, privatne i grupne razgovore, štićenje sastanaka lozinkom, virtualno podizanje ruke, prepoznavanje aktivnog govornika, i, možda ono što je većinu korisnika oduševilo, virtualne pozadine, kao i opcija uljepšavanja lica. Nešto što je postalo nužno otkad većina radi od kuće. Dakako, mogućnosti ima još mnogo čak i u besplatnom izdanju, no ovo je sukus onog najvažnijeg.

Zoom se može koristiti na više načina i u različitim scenarijima (sastanci, webinari i drugo), a ono što mu opet ide u prilog, apsolutna je jednostavnost korištenja. Zapravo, jednom kada se proba Zoom, vrlo je lako o njemu postati ovisan i u potpunosti ignorirati sva druga videokonferencijska rješenja. Osim toga, kada se poželi na raspolaganju imati još mogućnosti, Zoom neće previše opteretiti kućni budžet, što je samo još jedan razlog zašto bi se konkurencija trebala zamisliti. Ukratko, Zoom možemo čiste savjesti toplo preporučiti.

Idealan za... One koji žele dobre performanse i dobro odmjerene mogućnosti URL www. zoom.us