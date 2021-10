Objavljene cijene i sve nove funkcije u Officeu 2021

Ovoga utorka, 5. listopada, u javnu distribuciju će krenuti Windowsi 11, a s njima će istoga dana postati dostupna i nova nadogradnja popularnog uredskog paketa aplikacija, Office, u inačici Office 365 (usko povezanoj s cloud aplikacijama) te u samostalnoj verziji Office 2021. Microsoft je sada i službeno potvrdio koje će novitete sljedeća inačica Officea donijeti te objavio njezine prodajne cijene.

Novi Office, kažu iz Microsofta, bit će usmjeren na suradnju i komunikaciju među članovima tima ili obitelji. Neovisno o tome koju njihovu uslugu koristite (Microsoft 365, Office 2021, Office.com, ili mobilne aplikacije Office), iskustvo suradnje na istim dokumentima, čak i u stvarnom vremenu, bit će jednako. Svi članovi tima koji imaju pristup do dijeljenih datoteka moći će ih istodobno uređivati i tako ostvarivati bolju suradnju.

Suradnji i komunikaciji bit će namijenjena i nova inačica Teamsa, ubuduće još dublje integrirana u Windowse 11. Ona će omogućiti chat, videopozive, virtualne sastanke, dodjelu zadataka (bilo u poslovnom ili privatnom okruženju), provođenje anketa i razne druge grupne aktivnosti. Po novome, Teams će biti dijelom kako Windowsa, tako i svih paketa usluga Microsoft 365 i Office 2021, pa će ih biti moguće koristiti na svim platformama.

Dark mode za sve

Office aplikacije u novom će izdanju dobiti i donekle osvježen dizajn, a on će se prilagođavati postavkama Windowsa kad je riječ o svijetlom ili tamnom načinu rada. Kupci jednokratne licence za Office 2021 s tom će verzijom dobiti sve funkcionalnosti koje su do sada pretplatnici na Microsoft 365 i Office 365 dobivali malo po malo kroz posljednjih nekoliko mjeseci.

Kad je riječ o cijenama, pretplatu na Microsoft 365 Personal moći će se kupiti po 6,99 dolara mjesečno ili 69,99 dolara godišnje. Obiteljski paket za do šest korisnika Microsoft 365 Family koštat će 9,99 dolara mjesečno ili 99,99 dolara godišnje. Ove pretplate uključuju Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, OneDrive, Microsoft Editor, Microsoft Family Safety za PC, Mac i mobitele, kao i Access i Publisher za PC. Uz to dobiva se i 1 TB prostora na OneDriveu po korisniku.

Samostalna inačica Office Home and Business 2021 koštat će 249,99 dolara jednokratno, a uključuje Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook i Microsoft Teams za PC i Mac. Dostupna će biti i verzija Home and Student 2021, koja za cijenu od 149,99 dolara uključuje sve kao i Home and Business, osim Outlooka.

Iz Microsofta napominju da stara samostalna inačica paketa Office 2013 neće biti podržana u Windowsima 11, pa će oni koji prijeđu na taj novi operacijski sustav morati kupiti Office 2021 ili pak neku od pretplata na Microsoft 365.