Od sljedeće godine objedinjavaju se iOS i macOS aplikacije?

Potencijalno se velika novost valja iza brda u Appleu. Naime, Bloomberg piše kako su doznali da kompanija iz Cupertina planira početkom sljedeće godine početi objedinjavati svoje dvije velike platforme. Do sada odvojeni kao dva velika ekosustava aplikacija, mobilni iOS i desktop macOS, uskoro bi trebali biti u stanju pogoniti iste aplikacije.

Nešto slično pokušao je Microsoft s univerzalnim aplikacijama, kao i Google s Chrome OS-om

Appleovci navodno za developere pripremaju mogućnost da se istovremeno, u istom programskom okruženju, izradi samo jedna aplikacija, koju bi potom trebalo biti moguće pokrenuti na bilo kojem Appleovom uređaju, bio on iMac, MacBook, iPhone ili iPad. Bila bi to, pokaže li se informacija istinitom, velika promjena za developere koji su do sada morali razvijati potpuno različite aplikacije za mobilne i desktop uređaje ako su ih željeli plasirati na obje platforme.

Također, korisnicima bi na ovaj način vjerojatno mnogo češće stizala i ažuriranja aplikacija – jer bi stizala i na desktope i na mobilne uređaje s istog mjesta. U Appleu se na ovom projektu, kodnog imena "Marzipan" radi već neko vrijeme, a navodno je riječ o velikom i višegodišnjem projektu objedinjavanja developerskog i korisničkog iskustva na do sada odvojenim operacijskim sustavima.

Pokaže li se da je takvo što moguće, Apple bi trebao velike novosti objaviti na developerskoj konferenciji WWDC početkom ljeta.