Safari u idućoj inačici ostaje bez Do Not Track opcije

Apple je u 12.1 inačici preglednika Safari odlučio izbaciti podršku za Do Not Track standard koji je korisnicima omogućavao slanje obavijesti da ne žele biti praćeni od strane internetskih stranica

Apple se u inačici 12.1 svojeg internetskog preglednika Safari odlučio riješiti podrške za sada već propali projekt za očuvanje privatnosti korisnika Do Not Track.

Riječ je o opciji prisutnoj u većini modernih internetskih preglednika koja korisnicima omogućava da se uključivanjem opcije automatski šalje poruka internetskim stranicama dajući im do znanja da korisnik ne žele biti praćen.

Razlog za manjak popularnosti ove opcije krije se u činjenici da internetske stranice ništa ne sprječava da nakon primitka Do Not Track obavijesti i dalje nastave pratiti korisnike.

Službeno, Apple ukida podršku za Do Not Track standard zbog njegove dotrajalosti i činjenice da opcija koja bi trebala spriječiti praćenje korisnika zbog propusta zapravo to sama i omogućuje.