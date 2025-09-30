Stiže "vibe posao": Microsoftovi AI agenti radit će umjesto vas

Nakon viralnog trenda vibe programiranja Microsoft planira ući i u ostale poslove svojim AI agentima u Wordu, Excelu i PowerPointu te omogućiti većem broju ljudi rad samo uz "slanje vibri"

Sandro Vrbanus utorak, 30. rujna 2025. u 15:05

Microsoft je najavio značajnu nadogradnju svog AI asistenta u uredskim aplikacijama, poznatoga kao Microsoft 365 Copilot, uvođenjem dviju novih funkcionalnosti: Agent Mode i Office Agent. Ti će alati biti dostupni u sklopu paketa uredskih aplikacija Microsoft 365 (ovisno o razini pretplate) i imaju cilj omogućiti umjetnoj inteligenciji da, uz navođenje korisnika, samostalno izvodi složene, višefazne zadatke unutar popularnih uredskih aplikacija.

"Vibranje" umjesto rada

Te inovacije, kako navode iz Microsofta, donose novi obrazac suradnje između čovjeka i umjetne inteligencije, nazvan "vibe working" – inspiriran, dakako, "vibe codingom" iz svijeta razvoja softvera. Korisnici će tako u uredskim aplikacijama moći započeti rad na dokumentima i projektima jednostavnom tekstualnom naredbom, a zatim će iterativno surađivati s Copilotom, koji će za njih izvoditi višestruke korake. Krajnji bi rezultat trebala biti isporuka kvalitetnih tesktualnih dokumenata, proračunskih tablica ili prezentacija.

Stručnjak za dokumente i tablice

Agentski način rada nazvan Agent Mode integriran je izravno u poznate Office aplikacije, s početnom primjenom u Excelu, Wordu i PowerPointu. U Excelu, taj će sustav funkcionirati kao virtualni stručnjak za Excel. Izgrađen jena najnovijim modelima dubokog promišljanja tvrtke OpenAI, a kao takav poslužit će kod složenog modeliranja i analize podataka, čineći te procese dostupnima i korisnicima koji nisu stručnjaci za to područje. Alat ne samo da generira rezultate, već ih i evaluira, ispravlja eventualne probleme i ponavlja proces dok ne dođe do željenog rezultata.

U aplikaciji Word, Agent Mode pretvara stvaranje dokumenata u interaktivno, konverzacijsko iskustvo. Korisnik će samo morati zadati cilj, poput "sažmi nedavne povratne informacije kupaca i istakni ključne trendove", a AI sustav potom preuzima izradu drafta, predlaže poboljšanja i postavlja pitanja tijekom procesa. Time se pisanje pretvara u dijalog, gdje je korisnik usredotočen na namjeru i cilj, dok AI njegove ideje provodi u stvarnost koristeći jezične modele, stilove i formatiranje poznato iz Worda.

Agent Mode za Word i Excel dostupni su već sada kroz program Frontier, u sklopu donošenja novih značajki korisnicima koji se za to odluče. Pristup mu imaju pretplatnici na Microsoft 365 Copilot kao i privatni korisnici individualnih ili obiteljskih pretplata na paket Microsoft 365. Za korištenje je potrebno preuzeti agentske dodatke (Word, Excel), uz napomenu da određene funkcije u početku rade samo na web sučelju, ne i u desktop aplikacijama. Integracija u PowerPoint očekuje se uskoro.

Uredski agent Copilot

Nastavno na to, novi alat Office Agent donosi mogućnost stvaranja dokumenata i prezentacija izravno iz Copilot sučelja za chat. Ovaj je sustav pokretan jezičnim modelima Anthropica, s kojim je Microsoft nedavno ugovorio suradnju. Office Agent dizajniran je kako bi prevladao dosadašnje nedostatke umjetne inteligencije u kreiranju vizualno dotjeranih i dobro strukturiranih PowerPoint prezentacija. Osim toga, sposoban je kreirati i temeljito istražene Word dokumente. Ova funkcionalnost, u kojoj bi AI trebao moći zamijeniti mnogo ljudskog rada, uskoro će biti dostupna i za Excel.



