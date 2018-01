Greškom objavljeni podaci o Samsung SSD-u 860 Pro kapaciteta 4 TB

Na Samsungovim internetskim stranicama nakratko se pojavio novi 2,5-inčni SSD – 860 PRO kapaciteta 4 TB no ubrzo je i uklonjen

Na Samsungovim internetskim stranicama nakratko se pojavio novi SSD. Riječ je o 2,5-inčnom modelu 860 PRO (MZ-76P4T0E) kapaciteta 4 TB koji je ubrzo po objavi i nestao.

Budući da je Samsung uz fotografiju objavio i informacije vezano uz cijenu i performanse malo je vjerojatno kako se radi o greškom izlistanom modelu. Prije će biti da je netko požurio s objavom, prije nego što je održan događaj i službeno predstavljanje.

No, kako bilo, podaci su se pojavili i zauvijek su ostali dio Interneta. Prema njima Samsungov 860 PRO kapaciteta 4 TB odlikuje se brzinom zapisivanja podataka do 530 MB/s dok prethodno zapisanim podacima pristupa brzinom do 560 MB/s.

Iz priložene fotografije vidljivo je da se 860 PRO temelji na Samsungovoj V-NAND memoriji. Uskoro se očekuje i službeno predstavljanje, kako 4-terabajtnog tako i kapacitetom manjih modela – od 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB.

Što se cijene tiče, ona je iznosila 1.899,99 USD.