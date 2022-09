Zuluhood - Jednim klikom do dodatne sigurnosti

Tim: Zuluhood

Zuluhood Broj članova tima 7 Grad i zemlja Zagreb, Hrvatska Otkad postoji 2018 Komercijalizacija projekta Dostupno od 06/2022 Ciljana tržišta EU Tvrtke uzori Uber, Bolt, Airbnb Proizvodi uzori Noonlight app, Nextdoor app Crowdfunding kampanja Ne Opis projekta Zuluhood je prva digitalna tržnica za usluge zaštite, i prva aplikacija koja spaja sustave pametnog doma sa zaštitarskim tvrtkama Email kontakt za investitore maja@zuluhood.com URL zuluhood.com

Svi smo barem jednom osjetili onaj nelagodan osjećaj brige kad smo daleko od kuće ili najdražih. Jesam li zaključao/la vrata, jesu li djeca stigla doma, zašto mi se roditelj ne javlja – pitanja su od kojih je barem jedno nekad mučilo svakog od nas. U tim trenucima dosad nismo imali druge, osim sami otići provjeriti je li sve u redu, ili probati doći do susjeda koji su blizu. Dosad, tj. do Zuluhooda. Zuluhood je prva aplikacija koja nudi mogućnost kupnje zaštitarskih usluga preko mobilnog telefona, ali i opciju da se svi naši kontakti za nuždu istodobno obavijeste u slučaju potrebe, odnosno alarma.

Do zaštitara onda kada nam zaista trebaju

Zaštitari imaju ovlasti regulirane zakonom i dostupni su 24 h dnevno. Zuluhood omogućuje da u nekoliko klikova pošaljemo zaštitara na lokaciju našeg doma da provjeri je li sve i dalje zaključano, ili jesu li svi ukućani dobro. No, ujedno i proširuje zaštitarske usluge, pa je zaštitare moguće angažirati i za kontrolu tuluma na koji dolazi veliki broj ljudi, za vrijeme radova u stanu kada mi ne možemo biti prisutni, povremeni obilazak naše kuće na moru ili vikendice, ili, pak, za nadzor svih alarma našeg sustava pametnog doma dok smo odsutni preko vikenda.

Profesionalna zaštita za pametni dom

Zuluhood je povezan s IFTTT-om (engl. If This Then That), vodećom web-platformom za automatizaciju servisa i uređaja, te je jedinstven po tome što prvi omogućuje profesionalni nadzor alarma iz pametnih kamera ili senzora. Preduvjet je jedino da se kućni uređaj može spojiti s IFTTT-om. Tako, jednostavne bežične kamere, ali i pametni zvučnici, postaju pravi sigurnosni uređaji, jer je moguće automatizirati da se bilo koji alarm, pa i glasovna naredba, proslijedi odabranoj zaštitarskoj tvrtki.

Od lipnja ove godine zaštitarske usluge preko Zuluhooda dostupne na skoro cijelom području Hrvatske. Dovoljno je skinuti aplikaciju, otvoriti svoj korisnički račun i unijeti dom koji se čuva, te vidjeti koje su usluge zaštitara dostupne za tu adresu. Kupnja usluga također se obavlja preko aplikacije, te je plaćanje moguće preko Google Pay i Apple Pay mobilnih novčanika. U aplikaciju dolaze i sve povratne informacije od zaštitara, poput obavijesti da su stigli na lokaciju doma, informacija o zatečenom stanju te fotografije sa same lokacije.

Automatsko alarmiranje susjeda u besplatnoj verziji

Iako su zaštitari dostupni u bilo koje doba noći ili dana, te imaju određene ovlasti, Zuluhood nudi i potpuno besplatnu opciju dodatne zaštite. U verziji koja je dostupna bez naknade, korisnici Zuluhooda mogu u aplikaciju dodati svoje odabrane kontakte: prijatelje i susjede. U Zuluhoodu se oni zovu Watcheri i automatski su obaviješteni u slučaju alarma. Obavijest dolazi kao posebno istaknuta Zuluhoodova notifikacija, i neće se izgubiti u moru raznih poruka. Pritiskom na tu obavijest korisnik direktno ulazi u aplikaciju te može vidjeti detalje alarma, komunicirati s ukućanima i drugim uključenim Watcherima, ali i pozvati hitnu službu.

Zuluhood je dostupan za mobilne telefone s Androidom i iOS-om, a njegov razvojni tim najavljuje nova proširenja: uvođenje novih zaštitarskih tvrtki i usluga za zaštitu starijih i zaštitu djece. Osim u Hrvatskoj, Zuluhood je u besplatnoj verziji dostupan globalno, a zaštitarske usluge preko Zuluhooda do kraja godine bit će dostupne i u Njemačkoj.