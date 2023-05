Amazon predstavio svoj najjači tablet do sada, Fire Max 11

Amazonov trenutno najjači tablet u ponudi, Fire Max 11, pogonjen je MediaTekovim MTK8188J SoC-om, uparenim s 4 GB RAM-a te do 128 GB interne memorije.

Amazon je ovoga tjedna odlučio osvježiti svoju ponudu tableta te je predstavio Fire Max 11. Iako to tako možda ne zvuči po specifikacijama, radi se o njihovom najjačem tabletu do sada, koji je, prema riječima tvrtke, namijenjen za "igranje i posao".

Naime, Fire Max 11 dolazi s 11-inčnim zaslonom rezolucije 2.000 x 1.200. Iz Amazona nisu otkrili ostatak specifikacija zaslona, no poznato je da je tablet pogonjen MediaTekovim MTK8188J SoC-om od osam jezgri, uparenim s 4 GB RAM-a i 64 GB, odnosno 128 GB interne memorije.

Amazon Fire Max 11 Foto: Amazon

Kapacitet baterije također nije poznat, no prema tvrdnjama Amazona, korisnici bi trebali očekivati do 14 sati korištenja Fire Maxa 11 prije nego što ga se treba ponovno napuniti. Uz tablet dolazi 9-vatni punjač koji će ga napuniti do stotke za oko četiri sata, a za nešto brže punjenje može se dodatno kupiti adapter od 15 W.

Fire Max 11 ima dvije 8-megapikselne kamere – jednu na stražnjoj, a jednu na prednjoj strani. Od ostalih značajki, tu je podrška za Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3, kao i Dolby Atmos zvučnici. Početna inačica tableta s reklamama na zaključanom zaslonu, već se sada može prednaručiti na njemačkom Amazonu po cijeni od 269,99 eura. Za verziju bez reklama, treba se nadoplatiti 15 eura. Uz uređaj se može kupiti i stylus te namjenska tipkovnica sa stalkom, no tada cijena raste na 394,97 eura.