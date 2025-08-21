Amazonovi tableti prelaze na Android?

Zbog brojnih pritužbi korisnika na Fire OS, čini se da Amazon ozbiljno razmatra prelazak na Android, ali neće ni tada sve biti savršeno

Amazonova dugogodišnja linija tableta Fire uskoro bi mogla doživjeti značajne promjene. Kako doznaje Reuters, Bezosova tvrtka navodno planira odustati od vlastitog operativnog sustava Fire OS, koji zapravo predstavlja prilagođenu verziju Androida bez podrške za Googleove servise, i u potpunosti prijeći na „pravi“ Android.

Prvi Amazonov tablet s Androidom očekuje se 2026. godine, a cijena će mu biti 400 dolara, što je značajno više od dosadašnjih modela s Fire OS-om koji su bili poznati po svojoj pristupačnosti. Time Amazon očito cilja na nešto skuplji tržišni segment i korisnike koji od tableta traže ozbiljnije performanse.

Navodi se, također, da je prelazak na Android rezultat Amozonovog višegodišnjeg projekta koji je pokrenut kao odgovor na brojne kritike korisnika zbog ograničenja Fire OS-a. Ipak, čak i ako uistinu prijeđu na Android, postoji jedna kvaka – Amazon će koristiti open-source verziju Androida, što znači da ni tamo neće biti unaprijed instaliranih Googleovih aplikacija.

Više informacija očekuje se u sljedećim mjesecima.