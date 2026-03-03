Honorova baterija za buduće sklopive mobitele reže voće i povrće, ali – doslovno

Honorova nova baterija povećava udio silicija na 32 posto i omogućuje da sklopivi mobiteli ostanu izuzetno tanki uz veliki kapacitet

Na ovogodišnjem MWC-u Honor je, uz predstavljanje tankog Magica V6, pokazao i smjer u kojem planira razvijati baterijsku tehnologiju za buduće sklopive mobitele.

Iako je baterija u Magicu V6 već sama po sebi poprilično impresivna te koristi 25 posto silicija, Honor na tome ne staje. Predstavili su Silicon-Carbon Blade bateriju s još većim udjelom silicija na 32 posto te postiže gustoću energije veću od 900 Wh/L. Cilj je omogućiti da budući sklopivi mobiteli dolaze s baterijama kapaciteta 7.000 mAh i više, bez kompromisa po pitanju debljine uređaja.

Naziv „Blade“ pritom nije tek marketinški trik. Kako bi demonstrirao čvrstoću i konstrukciju baterije, Honor je organizirao atraktivnu prezentaciju u kojoj je Rick Smith Jr., poznat po Guinnessovim rekordima u bacanju karata, baterijom rezao voće i povrće.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu kojeg prilažemo.