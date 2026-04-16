iPad Air s OLED zaslonom navodno stiže 2027. godine

Ako Apple doista predstavi iPad Air s OLED zaslonom, razlika u odnosu na iPad Pro dodatno će se smanjiti, čime bi Air mogao postati isplativija opcija za dio fotografa i dizajnera

Apple navodno priprema veliku nadogradnju za iPad Air koji bi 2027. godine trebao dobiti OLED zaslon.

Prema još nepotvrđenim infromacijama, OLED panele za buduće modele isporučivat će Samsung Display, a masovna proizvodnja trebala bi započeti krajem ove ili početkom 2027. godine. Novi iPad Air navodno će koristiti LTPS OLED tehnologiju, što bi trebalo donijeti bolji prikaz boja i kontrasta u odnosu na trenutačni LCD.

Predstavljanje uređaja očekuje se u ožujku, u skladu s dosadašnjim rasporedom lansiranja tableta.

OLED vs LCD OLED zasloni nude znatno bolji kontrast i dublju crnu jer svaki piksel svijetli zasebno, za razliku od LCD-a koji koristi pozadinsko osvjetljenje. Rezultat su življe boje, bolji prikaz u mraku i potencijalno niža potrošnja energije. Kada iPad Air dobije takav zaslon, za mnoge fotografe i dizajnere mogao bi postati sasvim dostatna, pa čak i znatno isplativija alternativa iPadu Pro.

OLED zaslon trenutno koristi samo iPad Pro, dok se za iPad Mini također spominje prelazak na tu tehnologiju u skorije vrijeme. Osim toga, OLED bi prema glasinama mogao stići i na MacBook Air, ali tek 2028. godine.

Podsjetimo, najnoviji iPad Air, predstavljen u ožujku ove godine, i dalje koristi LCD zaslon od 60 Hz.